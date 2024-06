Peine. Unterrichtsfreie Zeit für Lehrer, für die Schüler Urlaub, Chillen, Nachsitzen oder Arbeiten. Wie findet man Jobangebote im Kreis Peine?

Kann nichts, mache alles, brauche Geld! Wer die Ferien nicht damit verbringt, daheim abzuhängen, in den Urlaub zu fahren, für die Schule nachzuarbeiten bzw. das neue Schuljahr vorzubereiten, kann und möchte womöglich einen Ferienjob annehmen.

Ein paar Wochen arbeiten, eventuell das schnell offiziell und legal verdiente Geld gleich in eine Reise investieren, oder in diverse Abende in Clubs und Bars, das war und ist immer eine Möglichkeit während der Ferien. Aber wo findet man entsprechende Angebote?

Andere Zeiten bei Arbeitsverhältnissen

Die Zeiten, in denen man kurz vor den Ferien in ein Büro mit dem Zettel „Jobvermittlung“ an der Tür ging, dort sagte, was man kann bzw. nicht kann, daraufhin eine knittrige Pappe mit der Telefonnummer eines Betriebs oder einer Firma aus dem prall gefüllten Zettelkasten bekam, dort anrief oder hinging, um ein paar Tage oder Wochen zu jobben, inklusive einer sofortigen Lohnauszahlung in bar, sind sehr lange her.

Heutzutage geht alles über Gesetze, Vorschriften, Verträge – meistens zurecht, weil es ohne Regelungen entglitt und unkontrollierbar wurde. Und vieles geht über das Internet. Wir hörten uns dennoch im Landkreis Peine um, wie man am besten an Ferienjobs kommt.

Keine zentrale Sammelstelle für Ferienjobs im Kreis Peine

Doch das ist, kurz zusammengefasst, ernüchternd: Landkreis Peine, Arbeitsagentur in Hildesheim, Wito in Ilsede – sie alle haben gemeinsam, dass sie nach eigener Aussage dafür eher der falsche Ansprechpartner sind. Somit ist klar: Eine zentrale Telefonnummer, eine Internetseite oder gar ein Büro vor Ort im Kreis Peine, um dort an Ferienjobs zu kommen, gibt es nicht.

Stefan Othmer, Sprecher der Agentur für Arbeit in Hildesheim, zu der auch Peine gehört, betont: „Wir vermitteln nur sozialversicherungspflichtige Jobs.“ Für Ferienjobs werde überwiegend auf Portalen im Internet gesucht. Als Beispiel nennt der Sprecher die Seite der Minijob-Zentrale. Es gebe aber diverse weitere Portale.

Tipp: Einfach mal bei Firmen im Kreis Peine nach einem Ferienjob fragen!

Manchmal sei der direkte Kontakt zu möglichen Arbeitgebern sinnvoll. „Die Firmen hängen Angebote bei sich aus“, sagt Stefan Othmer. Oder es werde mündlich weitergegeben. Insofern lohne es sich wahrscheinlich, bei Unternehmen in bestimmten Branchen im Kreis Peine je nach Neigung und Können einfach mal direkt anzufragen, ob ein Ferienjob möglich ist.

Spülen und Trinken in Hannover

Schauen wir doch mal nach, was Anfang dieser Woche so im Internet zu finden war. Servicekräfte werden traditionell viel gesucht, bei Joblift ist auch ein „Minijob Spülkraft (all genders)„ im Angebot. In Teilzeit, in Hannover, bei der Tabel GmbH. Leistungen: „Flexible Arbeitszeiten, kostenlose Getränke.“

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Konkret geht es um die Arbeit als Spülkraft in Wedemark im Restaurant „Beans“. Geboten wird eine „attraktive Vergütung inklusive Nacht-, Feiertags- und Sonntagszuschlägen“. In Zeiten von Fachkräftemangel und umstrittenen und nicht konkret belegten Faulheitsvorwürfen gegen die Generation Z geht es bei Stellenausschreibungen nicht ohne die obligatorischen Zugaben, Benefits genannt. Das sind bei dieser Stelle unter anderen „Mitarbeiterguthaben für Speisen und kostenlose Getränke“. Zu den genannten Aufgaben gehört, nicht überraschend, das „Spülen von Geschirr“.

Was „in Peine“ geografisch bedeutet, ist relativ

Auf der Internetseite Jobninja werden unter der Google-Suchanfrage „Peine Ferienjobs“ genau „43 Jobs in Peine“ zum Zeitpunkt unserer Abfrage angeboten. Wie so oft ist auch hier relativ, was mit „in Peine“ geografisch gemeint ist. Angeboten werden auch Jobs in Braunschweig oder Salzgitter. Bei den meistens dieser Online-Jobbörsen lässt sich aber für die Suche ein Radius in Kilometern einstellen.

Was gilt für Schüler, die einen Ferienjob annehmen wollen?

Auf der Internetseite der Minijob-Zentrale gibt es auch hilfreiche Hinweise zu den heutigen Rahmenbedingungen, um als Schüler oder Schülerin in den Ferien einen Job annehmen zu dürfen. Unter anderem heißt es dort: „Für Schülerinnen und Schüler gelten im Minijob die gleichen Regeln wie für alle anderen: Sie haben die Wahl zwischen einem Minijob mit Verdienstgrenze, bei dem sie im Durchschnitt nicht mehr als 538 Euro im Monat verdienen, und einer kurzfristigen Beschäftigung, die unabhängig vom Verdienst auf drei Monate oder 70 Arbeitstage befristet ist.“

Ferienjob und beim Nachbarn Gutes tun? Dafür gibt‘s die Haushaltsjob-Börse

Zudem gibt es einen Tipp: „Wer einen abwechslungsreichen Ferienjob sucht und gleichzeitig etwas Gutes tun möchte, ist bei der Haushaltsjob-Börse der Minijob-Zentrale genau richtig. Ob Rasenmähen in der Nachbarschaft, Kinderbetreuung oder Tiersitting – hier findet jeder das Passende. Bei der Haushaltsjob-Börse können Privathaushalte oder potenzielle Minijobberinnen und Minijobber kostenlos Hilfe suchen oder anbieten. Auch den passenden Ferienjob kann man hier finden.“

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

Täglich wissen, was in Peine passiert: