Peine. Im Tier- und Ökogarten Peine dreht sich einiges um die lieben Vierbeiner und die Kreativität. Es gibt noch freie Plätze.

Die Ferien stehen vor der Tür, und der Tier- und Ökogarten Peine hat für alle Kids, die zu Hause bleiben, ein Programm zusammengestellt, bei dem es noch freie Plätze gibt. Schnell sein heißt die Devise, denn die Aktionen machen nicht nur Spaß, sondern sind lehrreich und erlebnisreich. Zudem gibt es viel über Nachhaltigkeit zu erfahren und die eigene Geschicklichkeit.

Kurzentschlossene können am Dienstag, 25. Juni, noch am Kurs „Kleiner Hundepass – Grundlagen“ (Bronze) im Tier- und Ökogarten von 14 bis 17 Uhr teilnehmen. Geeignet ist er für Kinder ab acht Jahren. Es dreht sich alles um die Kommunikation zwischen Hund und Mensch. Betina Gube, Leiterin des Tier- und Ökogartens, verspricht „Aha-Erlebnisse“. Wenn ein Hund die Zähne entblößt, heißt das nicht, dass er sich freut – das ist beim Menschen anders. Es geht noch um viele spannende Erkenntnisse an dem Nachmittag. Und das Besondere ist, dass die Kinder den zwei Hunden des Ökogartens Tricks beibringen können, damit sie sehen, dass das Erlernte funktioniert. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro, für Geschwisterpaare 28 Euro. Es können maximal zehn Kids mitmachen.

Kurse rund um das Tier und Kreativität

Am Mittwoch, 26. Juni, sind von 10 Uhr bis 13 Uhr noch Plätze beim „Tier-Scout“ mit Schwerpunkt Ponys frei. Das Angebot richtet sich an alle ab zehn Jahren, deren Leidenschaft den Pferden gehört. Jugendliche können sich zum Pony-Scout ausbilden lassen und an Besuchersonntagen im Ökogarten unterstützen. Die Teilnahme kostet 12 Euro und für Geschwisterpaare 22 Euro. Maximal zehn Kinder können teilnehmen.

Ebenfalls am Mittwoch von 14 bis 17 Uhr ist das kreative Gestalten von Handytaschen angesagt. Dabei sollen nützliche und bunte Accessoires fürs Handy hergestellt werden. Der Kurs ist geeignet für Kids ab neun Jahren und kostet 15 Euro, für Geschwisterpaare 28 Euro.

Kreative Ideen zum Mitnehmen gestalten

Am Dienstag, 2. Juli, gehts in die Holzwerkstatt „Sommer“, für Kids ab sieben Jahren, von 14 bis 17 Uhr. Aus Eisstielen, Naturmaterialien, Holz und Farbe sollen kreative Ideen zum Mitnehmen gestaltet werden.

Ebenfalls am Dienstag heißt das Thema: „Ein Hund! Was tun?“ Von 16.30 bis 18.30 Uhr richtet sich das Angebot an alle Altersgruppen, und das Schöne ist: Es darf ein Erwachsener mit einem Kind teilnehmen. Inhaltlich geht es darum: Ein neuer Hund kommt in die Familie, in die Nachbarschaft, oder begegnet einem auf dem Spazierweg. Wie sollte man sich verhalten, was ist zu berücksichtigen? Diesen Fragen wird nachgegangen. Kosten pro Team 15 Euro, jedes weitere Kind pro Team 3 Euro.

Thema Nachhaltigkeit im Tier- und Ökogarten Peine

Am Mittwoch, 3. Juli, dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit, und dafür öffnet die Upcycling-Werkstatt von 14 bis 17 Uhr ihre Türen. Aus Tetra-Paks werden bunte Portemonnaies und Umhängetaschen gebastelt. Dabei lässt sich erleben, was Tetra-Pak für ein tolles Material für kreative Ideen ist. Der Kursus eignet sich für Kids ab acht Jahren. Kosten: 15 Euro, für Geschwisterpaare 28 Euro, maximal zehn Kids.

Im Tier-und Ökogarten können sich Kids zum Pony-Scout ausbilden lassen. © Betina Gube | Betina Gube

Am Donnerstag, 4. Juli, öffnet von 10 bis 13 Uhr für alle ab acht Jahren die „Sägewerkstatt“. Aus Naturmaterialien und Holz wird bunte Deko für zu Hause gestaltet. Dabei wird auch der richtige Umgang mit der Laubsäge erlernt. Und das kann ganz schön knifflig sein, wenn es um Kurven und Ecken geht, die aus Holz ausgesägt werden sollen. Kosten: 15 Euro, Geschwister 28 Euro, maximal zehn Teilnehmer.

Am Donnerstag, 4. Juli, von 14 bis 17 Uhr, dreht sich für Kids ab sieben Jahren alles um das Thema Kräuter. Es werden Salze und Öle hergestellt, zum Würzen der eigenen Speisen. Dabei erfahren die Teilnehmenden eine ganze Menge über die Welt der Pflanzen und vor allem, wofür sie noch zu nutzen sind. Kosten: 15 Euro, Geschwisterpaare 28 Euro, maximal zehn Kids.

Anmeldungen sollen umgehend per E-Mail an veranstaltungen@oekogarten-peine.de gesendet werden.

