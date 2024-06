Peine. Schockmoment in Peine: Eine Autofahrerin prallt in der Südstadt frontal mit Jungen auf einem Fahrrad zusammen. So kam es zu dem Unfall.

Eine 35-jährige Peinerin eines VW Golf hat am Freitagmorgen einen 7-jährigen Jungen auf seinem Fahrrad übersehen und diesen frontal angefahren, teilt die Polizei mit. Gegen 8 Uhr fuhr der Junge mit seinem Fahrrad zur Grundschule in der Südstadt. Die 35-Jährige fuhr vom Parkplatz der Grundschule auf die Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße und übersah dabei den auf dem Gehweg fahrenden Jungen, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei stürzte der Junge auf die Fahrbahn und sein Fahrrad wurde unter dem Fahrzeug verkeilt. Erst unter Einsatz eines Wagenhebers konnte das Fahrrad unter dem PKW geborgen werden. Dadurch, dass der Junge einen Helm getragen hatte, zog er sich lediglich Schürfwunden am Rücken zu. Die Fahrzeugführerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Unbekannte versuchen in Peine Zigarettenautomaten zu stehlen

Unbekannte versuchten einen an der Hauswand montierten Zigarettenautomaten mit einem Werkzeug aus seiner Verankerung zu hebeln, so die Polizei. Dabei scheiterten sie und verursachten lediglich einen Schaden von mindestens 500 Euro. Als Tatzeitraum gibt die Polizei die Zeit zwischen dem 6. und 20. Juni an. Der Zigarettenautomat steht in Peine an der Celler Straße, in der Nähe zur Sedanstraße. Die Polizei Peine bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05171) 999-0 zu melden.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

Täglich wissen, was in Peine passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red