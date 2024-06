Peine. Badelatschen-Feeling bei einer Vernissage in Peine. Was sich dahinter verbirgt, lesen Sie hier.

Bei der Eröffnung der Vernissage der Künstler im Peiner Land, kurz KiP, kamen gleich mehrere mehr oder weniger kuriose Faktoren zusammen: als Ausstellungsort das Hallenbad P3, ein Sketch, die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Wasser sowie die musikalische Begleitung durch die Kreismusikschule Peine – und das Badelatschen-Feeling.

Katja Bresch hat sich dem Thema Wasser mit einem Kunstobjekt in 3-D-Optik angenommen. © Heike Heine-Laucke | Heike Heine-Laucke

Unter dem Titel „Wasser. Leben“ kündigten 24 Kunstschaffende die teilweise schwimmende Kunst an. Was es mit dem Ort auf sich hat, verriet Vera Szöllösi, eine der Vorsitzenden der KiP: „Wir folgen damit zu einem Teil dem Themenjahr Wasser der Braunschweigischen Landschaft.“

Die Idee, damit ins P3 zu gehen, stamme von Sabine Effenberger. Künstlerin Effenberger habe nach der Ausstellung im Stahlwerk Peine gemeint, jetzt wäre der guter Zeitpunkt, mit der „Kunst baden“ zu gehen. Um das realisieren zu können, gingen die Künstler auf die Peiner Stadtwerke zu.

Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Wehrmeyer war von der Vorstellung angetan, ebenso Unternehmenssprecherin Petra Kawaletz, berichtet Szöllösi. Somit habe der Verwirklichung nichts mehr im Weg gestanden. Sven Trümper, Leiter der Kreismusikschule Peine, wurde mit ins Boot geholt und innerhalb von zwei Wochen stellte er mit seinen Musikschülern musikalische Varianten zum Wasser her.

Von Sigrid Theißen stammen "Frau und Mann", die Skulpturen stehen für Bewegung und Veränderung. © Heike Heine-Laucke | Heike Heine-Laucke

Wie das umgesetzt wurde, überraschte die Zuhörer: Denn der Klang der Harfe, gespielt von Katharina Scholz, und dem Schlagzeug – Jannis Köhler und Can Lucca spielten in Begleitung von Trümper – glich einer zarten Welle der Töne, die ideal in die künstlerische Thematik passte.

Rolf Großjohann von der Kunstgruppe Spektrum zeigte sich von der Vielfalt der Kunstgegenstände und von der aktiven Kunstszene in Peine beeindruckt und sagte: „Das Geheimrezept hätte ich auch für Salzgitter gern.“ Gespannt war Großjohann auf die Umsetzung des musikalischen Beitrags „Treatise-Wasserexperiment“. Die grafische Partitur wurde eigens für die Vernissage geschrieben.

Für eine humoristische Einlage mit dem Stück Kabeljau von Heinz Erhardt sorgten Sigird Theißen (von links), Monika Wegner und Ute Pfeiffer. © Heike Heine-Laucke | Heike Heine-Laucke

In der Ausstellung sind Kunstwerke zu sehen, die durch eine besondere Unterkonstruktion auf dem Wasser schwimmen. Holzkunst, Keramik und Fotografien, allesamt auf das Thema Wasser abgestimmt. Besonders ist die Unterwasserwelt von Jennifer Kampani, die unter anderem mit ihrer Kamera in Fluten abtaucht. Sehenswert sind die gemalten Werke, die sich nicht nur mit Schöngeistigem auseinandersetzen, sondern auch kritisch sind.

Künstlerin Ute Pfeiffer fragt und antwortet: „Was wären wir ohne Wasser? Es wäre kein Leben möglich.“ Kaja Bresch sagt: „Für mich sind Delfine der Inbegriff von Wasser und Leben.“ Sie hat das Thema in Harz gegossen. In unterschiedlichen Schichten hat sie eine Unterwasserwelt im 3-D-Effekt entstehen lassen und dies zudem durch einen Lichterkranz in Szene gesetzt.

Sigird Theißen nannte ihre Skulpturen „Frau und Mann“, die, wie sie findet, gut zur Bewegung von Wasser passen. Beziehungen befänden sich immer im Fluss der Veränderungen.

Die 24 Kunstschaffenden haben eine Welt zum Abtauchen erschaffen, die auf zehn Tage begrenzt ist. Sie machen ihre Ansichten sichtbar, die ebenfalls in einem sozialkritischen Kontext zu sehen sind. Und am Ende des Eröffnungsabends gab es noch einen kleinen Wink von Vera Szöllosi: „Sollte das P3 nicht in P4 umbenannt werden – Freizeit, Sport, Wellness und Kunst?“

Die Ausstellung „Wasser. Leben“ ist bis zum 30. Juni im P3, Neustadtmühlendamm 11, Peine, mit etwa 60 Kunstwerken zu sehen. Täglich von 17 bis 20 Uhr werden jeweils zwei Künstler vor Ort sein. hhl

