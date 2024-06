Peine. Hunderte junger Menschen haben mit dem Abitur oder einem anderen Schulabschluss/einer anderen Prüfung ihre Schulzeit beendet – die Fotos.

Endlich – geschafft: Für Hunderte von Schülern heißt es „nie wieder Schule“. Denn sie haben ihren Abschluss oder eine erfolgreiche Prüfung in der Tasche. Von den Entlassfeiern bringt unsere Redaktion die Bilder mit den Namen der (glücklichen) jungen Menschen – mailen Sie uns Fotos mitsamt den Namen.

Abitur – 115 Absolventen am Peiner Silberkamp-Gymnasuim

115 Abiturientinnen und Abiturienten des Peiner Gymnasiums am Silberkamp überreichte der Schulleiter Simon Speer den höchsten deutschen Schulabschluss, das Abitur. Der Abiturjahrgang, der für sich den Vergleich der Schulzeit mir dem berühmten Walk of Fame in Hollywood gezogen hat, wusste mit Leistung zu überzeugen. Es gelang 29 der 115 Abiturientinnen und Abiturienten das Abitur mit einer 1 vor dem Komma abzuschließen. Drei Schülerinnen und Schüler konnten das hervorragende Ergebnis 1,1 erreichen und zwei Abiturientinnen gelang gar die Traumnote 1,0. Der Abiturjahrgang 2024 hat sich auch durch ein sehr breites soziales Engagement ausgezeichnet. In den Bereichen der Musik, der technischen Gestaltung von Live-Events und in Umweltfragen haben die Schülerinnen und Schüler dieses Jahrgangs das schulische Leben in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt.

Diese Leistungen wurden im Verlauf der Feierstunde in ihrer Vorbildwirkung herausgehoben. Das Abimotto des Jahrgangs aufgreifend stellte der stellvertretende Schulleiter Christian Schanz die Verdienste anhand einer Filmproduktion und der entsprechenden Funktionen bei dieser dar, während der Schulleiter Simon Speer die Voraussetzungen für den Verdienst eines individuellen Walk of Fame durch sozial engagiertes Handeln aufzeigte. Der für das Abitur zuständige Koordinator Jacob Nolte ließ die Abiturprüfungen seines ersten Abiturjahrgangs mit allen diesjährigen Besonderheiten Revue passieren. In der Rede der Abiturientinnen und Abiturienten erinnerten sich Mia Stimpel, Leo Karkutsch und Lasse Harms in gekonnt humoristischer Weise an den Schulalltag am Gymnasium am Silberkamp, den sie trotz aller Freude auf die Zukunft wohl ein wenig vermissen werden. Der Feierstunde ging ein stimmungsvoller interreligiöser Gottesdienst voraus, in dem in christlicher und muslimischer Tradition ein Segen für die Abiturientinnen und Abiturienten gespendet wurde. Durchgängig wurde die Entlassungsfeier durch Mitglieder der Jahrgangsband „The Untitled“ musikalisch stimmungsvoll gestaltet und sie endete mit der Fackelübergabe an die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 2025.

Die Abiturierenten des Peiner Gymnasiums am Silberkamp: Leah Abel, Peine (1,0); Jakob Ahrens, Edemissen; Muhammed-Ali Akdeniz, Peine; Gökhan Akkas, Peine; Ibrahim Al-Khwlani, Peine; Paul Almkermann, Edemissen (1,4); Elias Alvermann, Edemissen (1,9); Emilia Antonius, Peine; Lea Asche, Peine; Lena Behrens, Peine (1,0); Paul Lartey Bergau, Peine; Hannah Bettels, Peine; Bjarne Bild, Peine (1,9); Till Bohling, Peine (1,8); Jana Borchers, Peine (1,8); Anna Brandes, Peine; Lukas Maximilian Bruer, Peine (1,9); Tabea Buchhagen, Edemissen; David Busch, Peine; Ardit Adrian Bytyqi, Peine; Ilayda Candan, Peine; Ngoc-Tam Cao, Peine; Dilara Caran, Peine (1,9); Filiz Dadevski, Peine; Fejim Dadevski, Peine; Leonie Deister, Peine; Hannah Dettmer, Peine (1,7); Annika Eckhoff, Peine (1,9); Tarik Eden, Edemissen; Annika Eggers, Peine (1,8); Simon Fleig-Hotho, Peine; Liam Gerbing, Peine; Ben Gießelmann, Peine; Felix Gorray, Peine; Carolin Grabowsky, Peine; Henri Grobe, Peine; Johann Grobe, Peine; Julia Günter, Peine; Magnus Günther, Peine (1,8); Samaher Hantto, Peine; Lasse Harms, Edemissen; Arne Lean Hartmann, Peine (1,6); Lena Herzog, Edemissen (1,8); Luca Elias Heuer, Peine; Silas Hillegeist, Peine (1,9); Nike Maria Höving, Peine (1,2); Ben Joel Holle, Edemissen; Laura Marie Kaczmarczyk, Peine; Mia Kalloch, Peine (1,7); Talha Karaca, Peine; Leo Karkutsch, Peine; Shilan Kassem, Peine (1,7); Lilli Kemps, Peine; Delwar Khalaf, Peine; Pia Kluger, Peine; Lara Klusmann, Peine; Melissa Mukaddes Koc, Peine; Eren Can Kocaslan, Peine; Leonhard Abbé Gábor Könecke, Edemissen; Maximilian Kötz, Peine; Elsa Kollmeyer, Edemissen; Lukas Kühn, Peine; Till Künnemann, Peine; Finn Louis Küster, Peine; Sofia Langeheine, Peine; Maximilian Langowski, Peine; Paul Lasai, Peine; Amelie Lauer, Peine (1,4); Lars Erik Lohmann, Edemissen; Jesco Lütge, Peine; Erda Makolli, Peine; Berkem Mart, Peine; Fritz Mathias, Peine; Zoe Matziol, Edemissen (1,8); Felina Melde, Peine; Lennard Mewes, Peine; Jason Meyer, Peine; Charlotte Michelmann, Peine; Luisa Miele, Peine; Thore Mönig, Edemissen; Moses Nikelski, Peine; Jan Noack, Peine; Omar Ökmen, Peine; Vanessa Lee Oetken, Peine; Timo Pankrath, Peine; Josephine Peters, Edemissen; Amelie Pieracks, Peine; Mariella Pilz, Edemissen (1,2); Jamie Reetz, Peine; Felix Retter, Peine (1,1); Isabelle Reusch, Peine (1,1); Bieke Richter, Peine; Antke Röske, Peine; Svojke Lya Röske, Peine; Gabriel Schirmer, Edemissen (1,1); Lea Schledewiz, Peine; Finn Seiler, Peine; Pascal Sievert, Peine (1,3); Thomas Bennet Sodemann, Peine; Josefin Spickschen, Edemissen (1,9); Amy Stimpel, Edemissen; Mia Collien Stimpel, Edemissen (1,8); Marika Tietje, Peine; Leonie Tjumin, Peine; Emir-Can Tokus, Peine; Firat Üngör, Peine; Jan Ole Warnecke, Peine; Pia Weber, Edemissen; Samir Weber, Peine; Laura Weber, Ilsede (1,9); Aaron Willenborg, Edemissen; Nico Witschel, Peine; Philip Wolf, Edemissen; Hamiyyet Yildizgöz, Peine. Die Abiturienten des Peiner Ratsgymnasiums: Abend, Jonas; Akkus, Yaren; Arnecke,Christin; Arnemann, Ella; Becker, Carolina; Bäse, Joel; Bollmann, Adrian; Brandes,Bennett; Brandes, Lewin; Braun, Erik; Breuer, Jannes; Buchsteiner, Maelle; Capan,Fatma; Chernova, Milena; Droese, Marc; Geffert, Elias; Gerold, Konrad; Gödecke,Greta; Golling, Jake; Grosse, Enja; Grytsch,Shayna; Gurak; Josha-Steffen; Hagemann, Katharina; Hansen, Julian; Hörling, Julian; Kehlenbeck, Fynn; Kirchner, Avis; Knierim,Jonas, Kolshorn, Sophie: Koska, Valea; Krödel, Leonie; Kwiatkowski, Sophie; Ladutko, Polina; Lasch, Jonas; Leo, Alessandro; Linke; Georg; Lohmeier, Carl; Mart, Betil; Matthies, Jona; Michaelis, Pia; Michels, Joe; Mikulle, Sarah; Mittag, Eleni; Müller, Lennart; Nordmeyer, Lennart; Nowicki, Louis; Pieper, Patrick; Plett, Filippa; Rademacher, Yannik; Ritter, Benjamin; Safaraliyev, Rasul; Schaup, Ole; Schlossarek, Lejla; Schmidt, Anne; Schmidt,Caroline; Schmidt, Cassandra; Schmidt,Luca; Selka, Milo; Stieler, Christoph; Stolle, Catharina; Stölzel, Cora; Teke, Azra; Upadeck, Klara; Vobienke, Aileen; Vorwald,Lina; Walkling, Johanna; Werner, Felix; Westendorf, Vincent; Wilck, Henner, Wissel, Leander; Wypchol, Larissa; Zawade, Ole; Zetzsche, Lorina. Die Lengede Abitur- und Fachhochschulreife-Abgänger der Integrierten Gesamtschule (IGS) Lengede: 13 Communication and Business International: Jaemi-Lee B., Jengira-Mayra B., Alessio C., Karla E., Anastasia F., Felix G., Johanna K., Marike K., Björk L., Merle L., Daniel M., Zoe T., Henrik W., Mia W.. Tutor: Alexander Kern 13 Junior Ingenieur: Lennart B., Miriam B., Niklas F., Tim G., Maike H., Sara K., Luka K., Levin N., Yann R., Leonie Sch., Tillmann S., Louis St., Niklas T..Tutor: Christian Bauerschaper 13 Kultur Art: Elena B., Amelie B., Emily G., Chiara K., Anna-Lena K., Tony-Annalina M., Katharina O., Josefine R., Maresa Sch., Finja S.. Tutor: Dietrich Lehmann 13 Life Science: Fynn B., Julia F., Svea G., Jule H., Rieka H., Anna I., Jonas J., Lasse L., Maya L., Ruven M., Leah-Antonia M., Mats R., Sophie Sch., Jakob Sch., Tom S., Bjarne V.. Tutor: Malte Butzlaff 13 ZeitRäume: Finnja B., Niklas G., Lino Moritz G., Sophie G., Rike H., Maximilian M., Celine M., Lilly-Marie R., Alina R., Angelina R., Linus S., Justus W., Benjamin W.. Tutor: Nils Diener Die staatliche anerkannten Erzieherinnen der Berufsbildenden Schule (BBS) in Vöhrum (erste Teilzeitklasse der Schule/von links): Klassenlehrkraft Dorthe Bornemann, Vanessa Pela, Lisa Marie Kobiella, Jamie-Lee Bukowski, Beyza Senol, Jan Rautenstrauch, Vanessa Tiedje, Christian Schridde, Jasmin Vogel, Verena Broeske. Zudem haben die Prüfung zur Erzieherin gestanden: Julia Schröder, Annalena Schmidt, Lena Hoffmann, Lara Trappe, Mereyem Altay, Asya Arvis, Amanda Alkan, Milla Clark, Jette Hartmann, Yvonne Wenzel, Kristina Au, Lisa-Marie Langer, Aylin Özdemir, Katinka Sukop, Fatma Jaber, Annabelle Degenhard, Kathleen Szramka, Ellen Magalowski, Ranya Hasim Yaso.

