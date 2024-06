Peine. Der Rat der Stadt stimmt der Fusion der Feuerwehren zu und plant diese Millioneninvestition. Zudem gibt es Ausgaben in der Südstadt und diesen Orten.

Wegweisende Entscheidung im Rat der Stadt Peine: Ohne Gegenstimme – bei drei Enthaltungen – stimmt das Gremium dem Zusammenschluss der Ortsfeuerwehren Essinghausen und Duttenstedt zu. Mit dem Votum wollen Feuerwehr und Stadtpolitik die Zukunft der Ortswehr in beiden Dörfern und damit den Brandschutz sichern: Insbesondere geht es bei solchen Zusammenschlüssen darum, auch tagsüber (also während der üblichen Arbeitszeiten der Feuerwehrleute) einsatzbereit zu sein (Tagesalarmbereitschaft). Auch vor dem Hintergrund haben sich beispielsweise in der Gemeinde Vechelde die Feuerwehren Vechelde und Wahle sowie Denstorf und Klein Gleidingen zusammengeschlossen.

Einhergeht mit dieser Peiner Ratsentscheidung zum einen die Änderung der städtischen Satzung für Feuerwehren; zum anderen aber auch der Bau eines Feuerwehrhauses für die künftig fusionierte Ortswehr: Errichtet werden soll der millionenschwere Neubau in Essinghausen nordwestlich der Kreisstraße 69 (gegenüber dem Supermarkt). Die Stadt hat laut Ratsbeschluss in ihrem Haushaltsplan 2025/2026 die Gelder einzuplanen: In den beiden Jahren ist also das Gebäude zu errichten.

Rat der Stadt – Millioneninvestitionen geplant

Weiter investieren möchte die Stadt – mit Hilfe von Bundes- und Landesmitteln – ins Sanierungsgebiet Südstadt. Bis einschließlich zum Jahr 2030 geht es unter anderem um diese öffentlichen Projekte: Geh- und Radweg zur Wiesenstraße; Verbindungsweg zwischen Friedrich-Ebert-Platz und Henselingstraße; Gestaltung Nachtigallenweg; Anbindung der Kirchhofstraße an den Fuhsering; Umbau der Jugendfreizeiteinrichtung Nr. 10; Umgestaltung Alter Friedhof; Pflanzen von Blütensträuchern am Friedrich-Ebert-Platz; Erweiterung von Kurzzeitparkflächen am Friedrich-Ebert-Platz.

Auch in die Dorfregion Kanal-Fuhse-Region-West wird weiter investiert – und zwar unter anderem in die Verbesserung des Dorfgemeinschaftshauses Vöhrum und in de Umnutzung/Sanierung der Alten Schule in Schwicheldt.

