Lengede. Einstimmig schließt sich die Politik in Lengede – die kreisweite AfD-Hochburg – den Erklärungen des Städtetags sowie des Städte- und Gemeindebunds an.

Gleich für ein doppeltes Statement sorgt der Lengeder Gemeinderat: Angeschlossen hat sich das Gremium zwei Erklärungen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie – und das mit parteiübergreifender Einigkeit. Allerdings: In „alter Tradition“ ist Niwes Huy auch diesmal der Ratssitzung ferngeblieben. Er ist bei den Kommunalwahlen 2021 für die AfD angetreten, laut Aussage dieser Partei inzwischen aber kein AfD-Mitglied mehr.

Zum einen schließt sich der Gemeinderat gemäß einem gemeinsamen Antrag der SPD, der CDU-/FDP-Ratsgruppe, der Grünen und der FW/PB der „Trierer Erklärung“ des Deutschen Städtetags gegen Rechtsextremismus (AfD)/gegen die identitäre Bewegung/gegen Ausländerfeindlichkeit an: „Auch wenn die großen politischen Entscheidungen in Hannover und Berlin getroffen werden mögen, so beginnt demokratisches Engagement stets vor Ort, auch hier in unserer Gemeinde“, begründet der Lengeder Gemeinderat diese einhellige Entscheidung: „Der Streit in der Sache zwischen einzelnen Fraktionen gehört zu einer konstruktiven Ausschuss- und Ratsarbeit dazu; über alle Parteigrenzen hinweg sind wir jedoch – ganz gleich, ob SPD, CDU, FDP, Wählergemeinschaft oder Grüne – verbunden in unserem Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung.“

„Trierer Erklärung“ – „gegen rechtsextreme Hetze“

Die „Trierer Erklärung“ des Städtetags greife die „schockierenden Recherche-Ergebnisse“ des Correctiv-Teams auf und biete einen Anlass, sich gegen jede Form von Ausgrenzung und Diskriminierung öffentlichkeitswirksam zu positionieren – nicht nur, aber „vor allem auch für die in unserer Gemeinde lebenden Menschen mit Migrationsgeschichte, um ihnen zu signalisieren: Wir sind solidarisch mit euch, wir setzen uns hier in Lengede für ein Klima der Mitmenschlichkeit und Toleranz gegen rechtsextreme Hetze und Gewalt ein.“

„Berliner Erklärung“ – „fremdenfeindliche Re-Migrationspläne“

Darüber hinaus unterstützt der Gemeinderat die „Berliner Erklärung“ des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds als „Zeichen für Demokratie und Vielfalt“. In der Erklärung heißt es unter anderem: „Die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden in Niedersachsen stehen für unsere Demokratie ein. Niedersachsens Kommunen unterstützen die vielerorts veranstalteten Demonstrationen gegen Extremismus und fremdenfeindliche Re-Migrationspläne ausdrücklich. Auch Dexit-Fantasien (ein Ausstritt der Bundesrepublik aus der Europäischen Union) sind ein Desaster für Deutschland und Für Europa.“ Trotz aller Probleme in der Bundesrepublik sei es ein „dramatischer Irrtum“ zu meinen, extreme Parteien würden irgendetwas besser machen. Entschieden wendet sich der Städte- und Gemeindebund gegen das „Gegeneinander-Ausspielen von Menschen“ und das „Infragestellen der Demokratie“.

Diese beiden Erklärungen beschließt der Gemeinderat, nachdem sich bei der Europawahl herausgestellt hat: Lengede ist im Vergleich mit der Stadt Peine und den Land-Gemeinden kreisweit die Kommune mit dem höchsten Stimmenanteil für die AfD (18,01 Prozent).

