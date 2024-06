Peine. Niederlagen schmecken bitter. Beim Skifahren haben wir keine Chance, im Fußball schon. Fakten zum Spiel von der Peiner Schokoladenseite.

Klischees sind schnell bedient. Von Sportreporter-Legende und Metaphernbastler Hans-Joachim Rauschenbach zu Rausch in Peine, ist es nur ein kurzer Weg – mit einem kleinen Umweg über die Schweiz. Schließlich steht am Sonntag, 23. Juni, bei der Fußball-EM in Deutschland das dritte Gruppenspiel mit der Partie Deutschland gegen die Schweiz (Anpfiff 21 Uhr) an.

Für eine lokale Vorschau auf das Spiel am Sonntag – gegen die Schotten und gegen die Ungarn hat es funktioniert – haben wir beim Landkreis Peine nachgefragt, wie viele Schweizer nach Deutschland geflüchtet sind. Man konnte uns nicht weiterhelfen in der hiesigen Ausländerbehörde.

Dann bleiben nur noch die Klischees. Einen Skiclub haben wir in Peine, aber das ist zu naheliegend. Über die Ladentheke hinweg deutschen und Schweizer Käse in den direkten Vergleich stellen? Das riecht zu billig. Pünktlichkeit der Deutschen Bahn gegen Schweizer Uhrmacherkunst? Keine Chance! Aber bei der berühmten Schweizer Schokolade gibt es einen Ansatzpunkt. Dies gilt besonders für Peiner, die mit der Firma Rausch und dem hiesigen „Schokoladenhaus“ in einer hohen Liga mitspielen.

Also baten wir Rausch in Peine im Vorfeld des Spiels Deutschland gegen die Schweiz um ein Interview per Mail, stellten das Klischeeschwein bereit (nicht aus Schokolade). Die nicht ganz werbefreien Antworten auf unsere halb seriösen Fragen kommen von Miguel Karrasch, PR und Kommunikation bei der Rausch GmbH.

Was ist eigentlich „Schweizer Schokolade“? Ist das ein geschützter Begriff, bzw. ein Produkt, das es überall gibt, aber aus einer bestimmten Region stammend einen exklusiven Namen haben darf (so wie der Champagner)?

„Mit dem Begriff Schweizer Schokolade verbinden viele sicherlich Qualität und Genuss. Genau diese beiden Merkmale spielen bei Rausch auch eine große Rolle. Neben der ausgewählten Herkunft des Kakaos legt Rausch auch großen Wert auf die Verarbeitung des seltenen und kostbaren Edelkakaos.“

Produziert Rausch in Peine Schweizer Schokolade beziehungsweise warum eben nicht?

„Die Herkunftsländer unseres Kakaos befinden sich entlang des Äquators. Hier herrschen die optimalen klimatischen Bedingungen, dass die Kakaoernte die unvergleichlichen und charakteristischen Aromen entwickelt. Daher gibt es hier keinen Bezug unserer feinsten Edelkakao-Schokolade zur Schweizer Konkurrenz.“

Warum ist die Schweizer besser als unsere hiesige? (…spätestens hier würde Per Mertesacker abgehen)

(...nicht ganz unerwartet blieb hier die Antwort aus, Red.)

Wenn der Krankenstand bei Rausch zu hoch ist, geben sie dann auf Kosten der Firma „Ricola“ aus?

„Glücklicherweise spielt bei uns beides keine große Rolle. Aber tatsächlich gibt es einen wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen Zartbitter-Schokolade und der Gesundheit des Menschen. Je höher der Anteil von Kakao in der Schokolade, desto geringer wird auch der Zuckeranteil. Studien belegen nicht nur eine positive Kohärenz zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern auch, dass die Botenstoffe eine antidepressive Wirkung haben. Da unsere Mitarbeiter immer mit Schokolade versorgt werden, herrscht stets gute Stimmung bei uns.“

Gibt es im Rausch-Schokoladenhaus in Peine spezielle Schokolade zur Europameisterschaft?

„Wir bieten rund um die Europameisterschaft 2024 in Deutschland ein tolles Bundle in den Farben der deutschen Nationalflagge an (Schwarz-Rot-Gold).“

Zur Fußball-EM gibt es bei Rausch in Peine auch Schokolade, unterlegt mit Schwarz-Rot-Gold. © FMN | Rausch

Bitte, teilen Sie den Aromaprofilen Ihrer Edelkakao-Schokoladen Nationalspieler zu!

„Nussig: Manuel Neuer, fruchtig-beerig: Joshua Kimmich, bitter: Toni Kroos, edel: Jamal Musiala, sahnig: Leroy Sané.“

Die Schweizer „Nati“ hat auch Schokoladen-Firmen als Sponsor. Hat der DFB schon bei Rausch angefragt?

„Leider müssen wir zu laufenden Verhandlungen Stillschweigen bewahren. Allerdings können wir mal festhalten, dass die Leistung der Nationalmannschaft nun auch wieder vereinbar ist mit dem kompromisslosen Qualitätsanspruch bei der Rausch-Schokolade.“

Maradona war der beste Fußballer der Welt. Macht Schokolade dick?

„Schokolade macht nicht grundsätzlich dick. In der richtigen Dosierung bringt es sogar positive Effekte. Sicherlich haben bei Maradona nach der Karriere andere Faktoren eine Rolle gespielt – aber nicht sein Schokoladenkonsum.“

Hat Bruchschokolade eigentlich eine Chance, vor einem Transfer den obligatorischen „Medizincheck“ zu überstehen?

(...auch diese Frage war wohl zu speziell bzw. unmöglich für eine Antwort, Red.)

Ist Schokolade aus Österreich der Geheimtipp? Immerhin gehen viele Schweizer zum Skifahren nach Österreich…

(...blieb ohne Kommentar, Red.)

Riegel oder Catenaccio. Wer hat’s erfunden?

(...s.o., Red.)

Wieso schmecken Niederlagen immer nur bitter?

„Keiner verliert gerne. Aber vielleicht kommt der bittere Geschmack nach Niederlagen wirklich von der Schokolade, weil man diese als süßen Stimmungsaufheller verwendet hat.“

Welche Schokolade gäben sie der deutschen Nationalmannschaft zum Trösten, wenn sie das Finale verlöre?

„Der Genuss von Schokolade verursacht die Ausschüttung von Serotonin und Dopamin im Körper und erzielt damit eine antidepressive Wirkung. Die Trauer nach einer Finalniederlage wäre mit unserer leckeren Edelkakao-Schokolade ganz schnell verflogen.“

Bei Eis gibt es die seltsamsten Kreationen (mit Rosmarin), es gibt auch schon „Kräuterschokolade“. Kompromiss: deutsche Schokolade aus Peine mit einer Beimischung aus Schweizer Käse?

(...hier fehlt es offensichtlich am Rezept, Red.)

Haben Sie nach einer Ihrer neuen Kreationen im Labor schon mal gesagt, „schmeckt käse“?

(...scheint nicht vorzukommen, Red.)

Was tippen Sie für das Spiel Deutschland-Schweiz?

„Unser Tipp für das Spiel Deutschland gegen die Schweiz lautet 2:1. Wir wünschen uns weiterhin ein tolles Fußballfest in Deutschland und drücken der Nationalmannschaft die Daumen für den Titelgewinn!“

Unser Kick-Tipp-Huhn Luna vom Tier- und Ökogarten Peine ist sich vorab schon sicher: Deutschland gewinnt auch das dritte EM-Gruppenspiel gegen die Schweiz. © FMN | Bettina Stenftenagel

