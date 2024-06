Peine. Nach dem Blaualgenbefall im Februar ist das Wasser in dem Peiner Freizeitgewässer erneut verunreinigt. Warum die Bakterien gefährlich sind.

Am Ostufer des Eixer See in Peine herrscht ab sofort erneut ein Badeverbot. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landkreises Peine hervor. Grund für die Sperrung sei eine deutliche Überschreitung des Grenzwertes für E.Coli-Bakterien. „Die in Wasserproben nachgewiesene hohe Konzentration an E.Coli-Bakterien stellt eine Gesundheitsgefahr für Badegäste dar. Nachproben sind bereits erfolgt. Wir rechnen Anfang der kommenden Woche mit den Ergebnissen“, erklärt Kreissprecher Fabian Laaß.

Die Ursache der Verunreinigung konnte bislang nicht geklärt werden. E.Coli-Bakterien können unter anderem Darmerkrankungen, aber auch Harnwegsinfektionen hervorrufen.

Erst im Februar dieses Jahres war der Eixer See aufgrund eines Blaualgenbefalls für mehrere Wochen gesperrt. Im April bestand erneut der Verdacht, dass der Eixer See von den giftigen Algen befallen ist.

