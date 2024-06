Peine. 50 Jahre Kinderschutzbund Peine: Deshalb geht es nicht um Schuldzuweisungen, sondern immer um Erklärungsansätze.

Frühmorgens kommen die Kleinen, am Mittag, nach der Schule, die Größeren. Dann werden Hausaufgaben gemacht, es wird gespielt und gebastelt, Zeit miteinander verbracht. Für viele Kinder ist der Kinderschutzbund eine Art Zuhause. Doch nicht nur für sie ist er eine geliebte Anlaufstelle, auch für Eltern, die Rat suchen oder ein Problem lösen müssen. „Keiner geht ohne eine Perspektive, die wir zuvor gemeinsam entwickelt haben“, sagt Bärbel Schlossarczyk, Vorsitzende des Peiner Kinderschutzbundes, dessen 50-jähriges Bestehen in der kommenden Woche gefeiert wird.

Aufgenommen hat der Peiner Kinderschutzbund seine Arbeit 1974 mit einigen wenigen Ehrenamtlichen. Die ersten Treffen fanden in einem unbeheizten Raum einer Kirchengemeinde statt. Spenden waren in jener Zeit die einzige Einnahmequelle des Kinderschutzbundes. Seit es Zuschüsse des Landkreises Peine gibt, werden die Spendengelder ausschließlich für Aktionen unter anderen mit und für die Kinder verwendet.

Kinderschutzbund Peine: Treffpunkt ist die Werderstraße 15

Schöne, beheizbare Räume für die Gruppenarbeit, mit Küche und Büro gibt es auch längst, an der Werderstraße 15, und mit Olaf Preuß seit eineinhalb Jahren erstmalig einen hauptamtlichen Geschäftsführer. Eine Sozialarbeiterin und elf weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter komplettieren das Team, unter ihnen Kinderpflegerinnen und Menschen mit großem Engagement, Herzblut und Empathie.

„Es ist unser zentrales Ziel, Kindern, Jugendlichen und Eltern ein Angebot zu unterbreiten, das sowohl an ihren individuellen Bedürfnissen ausgerichtet ist als auch einen niederschwelligen, freiwilligen Zugang garantiert. Wir stellen uns immer wieder den Herausforderungen“, benennt Schlossarczyk die Aufgabe des Kinderschutzbunds: Lobbyarbeit für Kinder unter dem Motto „Kinder schützen, Eltern stützen“. Gelebt werde dabei Inklusion und Integration.

Kinderschutzbund Peine: Prävention ist wichtig

„Wer meint, dass der Kinderschutzbund nur in Notfällen wie Misshandlungen, Vernachlässigungen oder bei Erziehungsproblemen in Aktion tritt, dem unterläuft ein fataler Irrtum.“ Das sagte die Vorsitzende bereits vor vielen Jahren und baute mit ihrem Team ein breites Angebot für Kinder und Eltern auf. Dazu gehören unter anderem, verschiedene Präventionsprojekte wie zum Beispiel der Babytreff oder der Kurs „Starke-Eltern – starke Kinder“, der Eltern Hilfe zur gewaltfreien Erziehung anbietet.

Armut, Vernachlässigung, Erziehungsprobleme, Schulverweigerung, Misshandlungen, fehlendes Sozialverhalten, akute Krisensituationen – oftmals geht es beim Kinderschutzbund um heikle Themen, und darum, wie sie gelöst werden können. „Liebevolle Autorität, Klarheit und Konsequenz sind ganz wichtig, für die Kinder und manchmal auch für die Eltern“, sagt Bärbel Schlossarczyk. Und sie betont dies: „Dabei geht es nicht um Schuldzuweisungen, sondern immer um Erklärungsansätze. Die Eltern mögen es gar nicht, wenn man sich als Experte aufspielt, denn sie sehen und verstehen sich als kompetente Erzieher ihrer Kinder. Ich scheue mich nicht – wenn es erforderlich ist – auch unangenehme Themen anzusprechen, sie verzeihen mir das auch und sind im Nachhinein oftmals dafür dankbar.“

Kinderschutzbund Peine: Alle lieben „Schlossi“

Schönstes Anzeichen, dass dieser Weg richtig ist: Kinder von einst sind heute Erwachsene, und sie kommen immer noch zum Kinderschutzbund und freuen sich, wenn sie „Schlossi“ sehen. Und dann sind da natürlich die Erfolgserlebnisse: Kinder, die es aufs Gymnasium schaffen, Kinder, die hier Deutsch lernen mussten und dann mit einer Eins auf der deutschen Grammatikarbeit dastehen, Kinder, die Selbstvertrauen gewinnen und später ihren Weg gehen. Und viele gelöste Probleme.

„Der Kinderschutzbund ist heute als Beratungsstelle gut vernetzt“, sagt Bärbel Schlossarzcyk. „Viele Angebote haben sich aus der Arbeit entwickelt. Wir sind eine zentrale Anlaufstelle für alle Kinder, Jugendliche und Eltern, die ungeklärte Fragen haben, die sie beschäftigen.“

Kinderschutzbund Peine: 50 Jahre Kontinuität

Zum Kinderschutzbund kam Bärbel Schlossarczyk Ende der 1990er Jahre eher zufällig. Die Diplompsychologin arbeitete damals im Jugendamt und betreute eine Familie, die für eine Familienferienfreizeit im Kinderschutzbund angemeldet war. „Kurz davor zog die Mutter ihre Anmeldung zurück. Ich wusste aber, wie sehr sich die Kinder gefreut hatten – also fuhr ich mit den Kindern in die Freizeit. Dort, in den Blockhütten, lernte ich auf einen Schlag alle nur denkbaren Konflikte kennen – vor allem völlig überforderte Mütter. Das war der Einstieg.“

An der Seite von Dorle Mätzing, Gründungsmitglied des Kinderschutzbundes, wurde sie stellvertretende Vorsitzende, 2001 dann erste Vorsitzende. 50 Jahre Kontinuität. Immer wieder wurde Bärbel Schlossarczyk ebenso im Amt bestätigt, wie auch ihre Stellvertreterin und langjährige Weggefährtin Monika Steinebrunner-Fabian. Für Bärbel Schlossarczyk steht nun aber unwiderruflich fest, dass dies ihre letzte Amtszeit ist. „Einmal muss Schluss sein.“

