Peine. Gärten laden wieder zur „Offenen Pforte“ ein, es gibt jazzige Musik im Stadtpark Peine und einen Frühschoppen der besonderen Art.

Auch kurz vor Beginn der Sommerferien ist am Wochenende wieder einiges los im Kreis Peine. Immer wieder eine Reise wert sind die Gärten der „Offenen Pforte“. Außerdem lädt der Musikzug Vallstedt zu zwei Veranstaltungen ein, und es gibt ein besonderes Konzert im Stadtpark.

38. Musikalischer Frühschoppen in Vallstedt

Der Musikzug Vallstedt von 1971 veranstaltet sein jährliches Scheunenkonzert. Das Event beginnt am Freitag, 21. Juni, um 20 Uhr mit einer Scheunendisco: Eintritt fünf Euro. Zum Frühschoppen am Sonntag, 23. Juni, ab 10.30 Uhr kommt die Gastkapelle „AkaBlas“ von der TU Braunschweig, die zusammen mit dem Musikzug ein abwechslungsreiches Programm präsentiert. Hier ist der Eintritt frei. Der traditionelle Frühschoppen soll zeigen, dass Blasmusik viele Facetten hat – von modernen bis zu traditionellen Tönen. Veranstaltungsort ist die Scheune von Anke und Joachim Sehle, Braunschweiger Straße in Vallstedt.

Offene Pforte: Landhausgarten in Ilsede

Der Hof Hantelmann in Ilsede öffnet seine Pforte am Samstag, 22. Juni, und Sonntag, 23. Juni, jeweils von 12 bis 18 Uhr. Um 13.30 Uhr finden an beiden Tagen Führungen statt. Die „Offene Pforte“ bietet immer wieder die Möglichkeit, private Gärten und grüne Oasen im Landkreis Peine zu entdecken. Es ist eine Gelegenheit, um Inspiration für die eigene Gartenanlage zu sammeln, sich von kreativen Ideen und liebevoll gestalteten Anlagen inspirieren zu lassen und einen entspannten Tag im Grünen zu verbringen.

Was die Gäste in Ilsede erwartet: 4500 Quadratmeter Landhausgarten mit unterschiedlichen Gartenräumen wie Senk-, Gräser-, Beeren- und Topfgärten sowie Wasser, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Es gibt Kaffee und Kuchen gegen ein kleines Entgelt. Ab zehn Personen sind Sonderführungen möglich. Adresse: Irmgard und Karl-Heinz Hantelmann, Wikbildstraße 6 in Ilsede.

Offene Pforte: Interkultureller Gemeinschaftsgarten in Peine

Und noch eine Besonderheit im Rahmen der „Offenen Pforte“ kann am Samstag, 22. Juni, von 14 bis 17 Uhr besucht werden: der interkulturelle Gemeinschaftsgarten „Familien für Familien“ auf dem Grundstück „Am Madamenweg“ gegenüber dem Parkplatz P3 in Peine. Dort wird Menschen unterschiedlichster Herkunft ermöglicht, gemeinsam im Garten zu arbeiten, sich kennenzulernen, zu unterstützen und gemeinsam zu feiern.

Zusammen wird gesät, gepflegt und gepflanzt – Tomaten, Erdbeeren, Kartoffeln und Walnüsse werden geerntet. Die Besucher können sich an Rosen, Klematis und Lavendel erfreuen, mehr über das Projekt erfahren und Spaß an neuen Begegnungen und an Natur mitten in Peine haben. Wer mag, kann den Gemeinschaftsgarten für ein entspanntes Picknick nutzen. Das Team von „Familien für Familien“ freut sich auf viele Gäste.

Das Trio „Jazz2Jazz“ unterhält die Gäste im Stadtpark Peine. © privat | Jennifer Kampani

Stadtparkkonzert mit „Jazz2Jazz“ in Peine

Jazzklassiker, Swing, Blues und Bossa werden am Sonntag, 23. Juni, um 11 Uhr geboten. Das Trio „Jazz2Jazz“ präsentiert den Stil des Jazz der 50er Jahre, wie er in den Bars, Clubs und Lounges New Yorks gespielt wurde. Zum Repertoire gehören Klassiker wie „Honeysuckle Rose“, „It‘s Only a Paper Moon“ oder „Fever“, aber auch „Besame Mucho“ oder „Blue Bossa“ werden von der Band interpretiert.

Das Trio kommt in der Besetzung Mania Zeinoun-Bensch (Gesang), Peter Volmer (Gitarre) und Frank Linnemann (Saxophon). „Groovige Soundteppiche treffen auf gefühlvolle Improvisationen, herrliche Melodien und eine wunderbare Stimme“, heißt es in der Ankündigung. „Die langjährig zusammenspielenden Musiker sind ein Garant für ein abwechslungsreiches Programm und eine angenehme Jazzlounge-Atmosphäre.“

