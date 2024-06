Die mutmaßliche Verschwörerin aus dem Landkreis Peine wird am Dienstag im Oberlandesgericht in München in den Gerichtssaal geführt. Vor dem Münchner Oberlandesgericht ist der bundesweit dritte Prozess gegen mutmaßliche Reichsbürger der Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß gestartet. © DPA Images | Sven Hoppe