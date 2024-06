Meerdorf. Am Feuerwehrhaus Meerdorf wird Richtfest gefeiert. So sieht das neue Gebäude aus.

Etwas „hakelig“ seien die Anfänge für das neue Meerdorfer Feuerwehrhaus ja gewesen, räumte der Wendeburger Bürgermeister beim Richtfest des Neubaus ein. Doch dann sei es zügig gegangen – und mehr noch: „Bei den Kosten gibt es eine Punktlandung.“ Inklusive einer Photovoltaikanlage seien die Kosten für den Neubau auf 1,36 Millionen Euro geschätzt worden. Aktueller Stand: 1,35 Millionen Euro, also weniger. „Das ist nicht selbstverständlich“, betonte Albrecht.

Sein Dank galt allen, die am Bau beteiligt sind: den Maurern, Zimmerleuten, Elektrikern und dem Dachdecker, Architekt Hans-Heinrich Lippe, den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, dem Feuerschutzausschuss des Rates wie auch der Meerdorfer Feuerwehr und dem Ortsrat. Beide hätten die Planung mit begleitet. Nicht zu vergessen die „Leidtragenden“ der Baustelle: Auch den Nachbarn des Neubaus, die Baulärm und Baufahrzeuge ertragen müssen, dankte der Bürgermeister. „Die Nachbarschaft hat sehr gelitten.“

Feuerwehrhaus Meerdorf: „Hakelige“ Anfänge

Mit „hakelig“ meinte Gerd Albrecht dies: Zunächst war überlegt worden, das Feuerwehrhaus an die Mehrzweckhalle anzubauen. Dieser Gedanke wurde jedoch verworfen. Dann, so erinnerte der Bürgermeister weiter, habe es eine Standortdiskussion gegeben. Schließlich blieb es beim Platz neben der Mehrzweckhalle. Für einen eigenständigen Bau mussten dann jedoch Leitungen und ein Kanal verlegt werden.

Im Mai war mit den Erdarbeiten begonnen worden. Seither gehe es zügig voran. Die Maße des Neubaus: 2200 Kubikmeter umbauter Raum, 500 Quadratmeter Grundfläche, 400 Quadratmeter Nutzfläche. Die Fahrzeughalle für zwei Fahrzeuge misst 150 Quadratmeter, Aufenthaltsraum und Küche 70 Quadratmeter. Zudem gibt es 60 Quadratmeter für Umkleiden, barrierefreie sanitäre Anlagen und Lagerräume.

Feuerwehr Meerdorf bekommt auch ein neues Fahrzeug

Neben einem neuen Haus bekommt die Freiwillige Feuerwehr Meerdorf auch ein neues Fahrzeug. Hierfür investiert die Gemeinde Wendeburg 140.000 Euro. „Brandschutz ist uns wichtig“, betont der Bürgermeister.

Die Wertschätzung der Feuerwehr brachte auch Zimmermeister Bernd Tolksdorf in seinem Richtspruch zum Ausdruck. „Gemeinschaftsgeist strahlt von hier aus. Die Feuerwehr ist hochgeehrt. Die Kameraden schützen Hof und Haus, indem sie nicht nur Feuerbrünsten wehrt“, so ein Auszug daraus. Mit Tolksdorf aufs Dach gestiegen waren Bürgermeister Gerd Albrecht, der Vorsitzende des Feuerschutzausschusses Albert Kuss, Ortsbürgermeister Marco Schneider, Ortsbrandmeister Sebastian Schmidtke und Architekt Hans-Heinrich Lippe. Per Teamwork wurde der letzte Nagel eingeschlagen.

