Peine. Mit der Begegnung Deutschland gegen Ungarn am Mittwoch kommt es zur Neuauflage des WM-Endspiels von 1954. Volker Menke hat einen Tipp.

Darf ein Mann Gottes an (Fußball-) Wunder glauben? Muss er auf die Gerechtigkeit des Spiels setzen? Und: Darf er, im Sinne des Friedens und des Ausgleiches, auf ein Unentschieden hoffen, wenn am Mittwoch (19. Juni, Anpfiff 18 Uhr) die deutsche Mannschaft bei der laufenden Fußball-Europameisterschaft auf Ungarn trifft? Das war auch die Endspielpaarung der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz.

Dieses Spiel gewann Deutschland damals völlig überraschend mit 3:2 („das Wunder von Bern“), wurde Fußball-Weltmeister. Den damals als fast unschlagbar geltenden Ungarn, die Deutschland in der Vorrunde 1954 noch mit 8:3 vom Platz gefegt hatten, hat man diese Niederlage in der Heimat nie verziehen.

Die Tochter von Peines früherem Superintendenten Dr. Volker Menke lebt in Ungarn, und ihre Töchter tragen stolz T-Shirts mit dem Maskottchen der Fußball-EM in Deutschland, Albärt; hinten steht „Ungarn“ drauf. Am 19. Juni kommt es zur Neuauflage der Begegnung des WM-Endspiels von 1954 Deutschland gegen Ungarn. © FMN | Privat

Ein Peiner mit Herz und Heimat in Ungarn

Einer, der sich mit dieser Fußballgeschichte sehr gut auskennt, obwohl er selbst gar nicht mal starker Fußballfan ist, ist Peines früherer Superintendent Dr. Volker Menke. Der 64-Jährige ist seit Mai nicht mehr in Peine im Dienst. Er ist mit einer Ungarin verheiratet, arbeitete dort vor seiner Peiner Zeit als Pfarrer, verlegt nun seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Ungarn und wird dort ab September für die deutsche evangelische Auslandsgemeinde in Budapest zuständig sein. Seine Kinder haben alle die doppelte Staatsbürgerschaft. Eine Tochter und ein Sohn leben in Ungarn, eine weitere Tochter arbeitet bei Rausch in Peine.

Wie eigentlich immer ist ein Gespräch mit Volker Menke gleichermaßen angenehm wie anregend bis bewegend. Denn das 54er-WM-Endspiel ist nur aus deutscher Sicht eine Erfolgsgeschichte. Für die ungarische Mannschaft hatte die unerwartete Niederlage ein langes und trauriges Nachspiel.

„Das ist jetzt 70 Jahre her“, betont Volker Menke. Dennoch sei der Mannschaft die Niederlage von den meisten Ungarn nie verziehen worden. „Der Torwart wurde sogar der Spionage angeklagt, später freigesprochen. Er durfte dann aber nur noch in einem Provinzteam spielen.“

Schummelt nicht mit Gebeten beim Fußball-Ergebnis-Tippen: Peines früherer Superintendent Dr. Volker Menke, hier bei seiner Abschiedspredigt im April. © FMN | Harald Meyer

Die Ungarn galten 1954 als das „Goldene Team“

Als Eisenbahnfreund kennt Volker Menke auch die echten Züge und die Modelle der 54er-WM-Züge. Der der deutschen Mannschaft sei immer wieder auf den Gleisen als Museumszug zu sehen. Auch die Ungarn hätten ihren WM-Zug gehabt, wegen ihrer damaligen Überlegenheit im Weltfußball bedruckt mit „Das goldene Team“.

Daher sei die Niederlage im WM-Endspiel von 1954 aus Sicht der Ungarn weiterhin nur die „Wunde von Bern“. Nach dem Spiel habe es Unruhen im Land gegeben – für Volker Menke erste Vorzeichen des Ungarn-Aufstands gegen das kommunistische Regime von 1956. Wegen der schlechten Stimmung gegen die Verlierer-Mannschaft seien einige Spieler später im Westen geblieben.

„Das schwingt immer mit“, sagt Volker Menke zu der Konstellation, wenn bei großen Fußballereignissen Deutschland auf die ungarische Mannschaft trifft. Nun ist es bei der aktuellen EM in Deutschland wieder so weit. Am Mittwoch steht das zweite Gruppenspiel an.

Menke: „Ich werde in jedem Fall der Sieger sein“

Kann man einem Geistlichen mit ungarisch-deutscher Geschichte und Lebenswirklichkeit vor diesem Spiel einen Ergebnistipp abringen? „Ich werde in jedem Fall der Sieger sein“, sagt Volker Menke zunächst. Da er selbst als ehemaliger Mittelstreckenläufer eher in der Leichtathletik zu Hause sei, habe er bei Fußballspielen „wenig Emotionen“. „Ich halte da für niemanden“, ergänzt er, schiebt dann aber doch nach, dass das Spiel „am besten unentschieden“ ausgehen soll.

Natürlich geht es Volker Menke wieder einmal darum, in erster Linie „friedlich miteinander umzugehen“. Dennoch könne Fußball im Guten wie im Schlechten mehr als ein Spiel sein. „Es sollte Menschen verbinden, nicht nur die Mannschaften. Es sollte nichts Trennendes haben.“

Einen Tipp für das aktuelle EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn können wir Volker Menke dann doch noch abringen: 2:0 für Deutschland. Der Mann Gottes verspricht, nicht zu schummeln: „Das ist keine Frage des Gebetes.“ Dann legt er bildlich auch seinen Beitrag in den Phrasen-Klingelbeutel, wenn er sagt: „Es möge der Bessere gewinnen – auch wenn es abgedroschen klingt.“

Ganz ohne Fußball kommt auch Volker Menke nicht aus. Zwar schaue er selten ganze Spiele im Fernsehen, wohl aber Zusammenfassungen. Und: „In der Bundesliga habe ich mit Dortmund gefiebert. In der zweiten Liga mit Eintracht.“ Aber auch der jüngste Aufstieg der Nordlichter von Holstein Kiel in die erste Bundesliga habe ihn sehr gefreut. Hintergrund: „Ich liebe das Meer. Ich habe auch mal in Kiel studiert.“

Unser EM-Huhn Luna, vom Tier- und Ökogarten Peine, hat seinen Pick-Tipp für das Spiel am Mittwoch bereits abgegeben: Deutschland gewinnt (der Aufsteller rechts, weiß, steht für ein Unentschieden). © FMN | Bettina Stenftenagel

