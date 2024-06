Edemissen. Der Gemeinderat Edemissen hat die Erhöhung einstimmig beschlossen. Das ist der Grund für die Entscheidung.

Die Gemeinde Edemissen erhöht zum neuen Kindergartenjahr am 1. August die Gebühren für die Benutzung der Krippen. „Eine Folge des Konsolidierungskonzepts“, wie Ratsvorsitzende Christine Malig erklärte. Der Rat fasste den Beschluss bei einer Enthaltung am Montagabend einstimmig. Zuvor hatten die Fachausschüsse darüber beraten und die Erhöhung empfohlen.

Weiterhin gibt es drei Gebührenstaffeln, bemessen nach Einkommensgrenzen der Eltern und Betreuungsstunden, vier, fünf, sechs, sieben und acht Stunden. Die Einkommensgrenzen sind wie folgt gestaffelt: bis 1500 Euro (I), von 1.501 Euro bis 3.000 Euro (II) und über 3.000 Euro (III). In Stufe I zahlen Eltern für vier Stunden Betreuung monatlich 131,30 Euro (bisher 101 Euro), für acht Stunden 262 Euro (bisher 202 Euro).

Gemeinde Edemissen: Auch Sonderzeiten kosten mehr Geld

In der zweiten Stufe beginnen die Gebühren mit 182 Euro für vier Stunden (bisher 140 Euro), acht Stunden kosten 364 Euro (bisher 280 Euro) und in Stufe III sind für vier Stunden 221 Euro zu entrichten (bisher 170 Euro), für acht Stunden 442 Euro (bisher 340 Euro).

Bestandteil der beschlossenen Gebührensatzung für die Kindertagesstätten ist auch eine Anhebung der Gebühren für die Sonderöffnung von 40 Euro auf 50 Euro monatlich und für die einmalige Nutzung von 10,00 Euro auf 12,50 Euro zu erhöhen.

Kita- und Krippenplätze in Edemissen – das ist der aktuelle Stand

Für den Stichtag 1. August 2024 stellte die Verwaltung den tatsächlichen Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen aufgrund der vorliegenden An- und Abmeldungen dar. Mehrfachanmeldungen für die verschiedenen Einrichtungen seien dabei berücksichtigt worden. Zurzeit werden 415 Ganztagsplätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren angeboten, außerdem stehen maximal 227 Krippen- beziehungsweise U-3-Plätze zur Verfügung. Allen fristgerecht angemeldeten Kindern sei ein Betreuungsplatz angeboten worden. Das sei jedoch nicht immer für die Wunscheinrichtung möglich gewesen.

Kita-Bedarfsplanung – so sieht sie in Edemissen aus

Zur Kenntnis genommen hat der Gemeinderat die Fortschreibung der Kita-Bedarfsplanung. Darin werden zum Beginn des Kindergartenjahres 207 Krippenplätze und maximal 18 Plätze für Kinder nach Vollendung des zweiten Lebensjahres (U3) ausgewiesen. In den altersübergreifenden Gruppen können drei bis fünf U-3-Plätze zur Verfügung gestellt werden. Bei mehr als drei U-3-Plätzen sei die Gruppenstärke entsprechend zu reduzieren.

Die Kindertagesstätte "Schwalbennest" im Kernort Edemissen ist die jüngste Kita in der Gemeinde Edemissen. Sie hat vier Krippengruppen und zwei Kindergartengruppen. © FMN | Bettina Stenftenagel

Im Kindergartenbereich stehen 400 Plätze zur Verfügung, die sich gegebenenfalls auf 382 Plätze reduzieren, wenn Plätze altersübergreifend belegt werden. Die Außenstelle in Wehnsen eingerechnet, stehen 415 Plätze zur Verfügung (reduziert 395).

Der Blick in die Zukunft: Neue Kita für Wipshausen

Ein Blick in die Zukunft: In Wipshausen soll ein neues Baugebiet entwickelt werden, dann soll in der Ortschaft auf eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. Das derzeitige Gebäude hat dann ausgedient.

Im Haushalt der Gemeinde Edemissen fehlen 3,56 Millionen Euro

Im Haushalt 2024 der Gemeinde Edemissen klafft ein 3,56 Millionen-Euro Loch, daher die Konsolidierung. Bereits im Januar, als der Haushalt beschlossen wurde, hatte der Rat die Erhöhung der Grundsteuer beschlossen wie auch die Erhöhung der Krippen-Gebühren, um einen Kostendeckungsgrad von 30 Prozent zu erreichen. Bisher lag der Deckungsgrad bei 22 Prozent.

Gemeinde Edemissen hebt auch die Vergnügungssteuer an

Um weiteres Geld in die Gemeindekasse zu bekommen, wurde auch die Vergnügungssteuer angehoben. Der Steuersatz für Spielgeräte wurde zum 1. August von 15 Prozent auf 17 Prozent des Einspielergebnisses festgesetzt.

Klimaschutz, kaltes Nahwärmenetz

Beauftragt wurde die Gemeindeverwaltung vom Rat, ein beschlussfähiges Konzept zur Realisierung eines kalten Nahwärmenetzes für das Neubaugebiet „Im Heidbleck II“ in Abbensen zu erarbeiten. Kalte Nahwärme ist ein noch relativ neues Konzept zur emissionsfreien Wärmeversorgung von Wohnquartieren.

Die Stiftung „Energie und Klimaschutz“ beschreibt es so: Ähnlich wie bei normalen Wärmenetzen zirkuliere in kalten Nahwärmenetzen temperiertes Wasser in einem Rohrnetz und transportiere Wärme von einer Wärmequelle zu den Wärmeabnehmern. Im Gegensatz zu konventionellen (heißen) Wärmenetzen, die bei über 70 Grad Celcius und mehr betrieben werden, sei das Temperaturniveau bei kalten Nahwärmenetze sehr viel geringer. „Da diese geringen Netztemperaturen nicht ausreichen, um ein Gebäude direkt zu beheizen, werden zusätzlich Wasser-Wasser-Wärmepumpen in jedem Gebäude installiert, die das Temperaturniveau der Wärme auf die benötigte Vorlauftemperatur des Heizsystems des Gebäudes anheben“, so die Stiftung „Energie und Klimaschutz“.

Blick auf eine Baustelle der Schleswiger Stadtwerke: In einem Baugebiet werden die Leitungen für die Versorgung mit „Kalter Nahwärme“ verlegt. © Pelok

Die Verwaltung soll das Konzept bis zur Ratssitzung am 30. September vorlegen. Beinhalten soll das Konzept technische Umsetzbarkeit, Wirtschaftlichkeit, juristische Prüfung und Wertung des Konstruktes, Organisationsstruktur und Aufgabenwahrnehmung, Auswirkungen auf den Haushalt, das Finanzierungskonzept sowie Chancen und Risiken.

