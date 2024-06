Ilsede. Der Gemeinderat beschließt den Lärmaktionsplan, aber Hoffnung auf Besserung gibt es nicht – die Gründe. Schlechte Nachricht fürs Badehaus.

Die Bundesstraße 444 in Groß Ilsede und in Groß Lafferde – sie gehört kreisweit zu den innerörtlichen Straßen, die am meisten befahren wird: Beschlossene Sache durch den Ilseder Gemeinderat ist daher der Lärmaktionsplan, denn viel Verkehr verursacht (viel) Krach für Anlieger – genau der soll mit den Vorkehrungen in dem Konzept verringert werden. Doch ob es so weit kommen wird, ist zu bezweifeln.

Jedenfalls stellt Ratsvorsitzender Jürgen Heuer (SPD) lakonisch fest: „Alle Jahre wieder reden wir uns beim Lärmaktionsplan die Köpfe heiß, alle Jahre wieder verschwindet der Plan dann wieder in der Schublade.“ Ohne dass irgendetwas davon verwirklicht wird, um genau zu sein. Das hat seine Gründe: So schlägt das Hannoveraner Fachbüro im Plan das Anlegen eines Kreisverkehrs vor in Groß Ilsede – Kreuzung Bundesstraße 444 (Gerhardstraße)/Kreisstraße 72 (Eichstraße) – und in Groß Lafferde – Kreuzung Bundesstraße 444 (Ludwig-Jahn-Straße) /Bundesstraße 1 (Bierstraße). Doch das sei „nicht machbar, weil der Platz fehlt“, erinnert Ratsmitglied Ilse Schulz (FBI). Zudem wendet sie sich gegen Fahrradschutzstreifen an der Bundesstraße 444 (B 444) in Groß Ilsede, denn an der B 444 in Klein Ilsede zeige sich, welch „tödliche Gefahr“ sie für die Radler seien. Eine nachhaltige Verkehrsentlastung auf der B 444 wäre laut Expertenmeinung ohnehin nur mit dem Bau einer Umgehungsstraße für Groß Ilsede möglich: Diese Ortumfahrung sei mit der „Einstufung im Bundesverkehrswegeplan 2030 als ,weiterer Bedarf‘ langfristig gegebenenfalls eine Möglichkeit“.

Ölsburger Badehaus –

Offiziell vom Tisch ist hingegen (vorerst) die Sanierung des Kinder- und Jugendzentrums Badehaus in Ölsburg, für die 5,1 Millionen Euro veranschlagt sind – der Grund: Die Gemeinde erhält keine beantragten Mittel aus dem Bundesprogramm. Laut Ratsbeschluss soll die Kommune nun lediglich die für den Betrieb erforderlichen Sanierungen vornehmen.

Einstimmige Billigung findet ein Grünen-Antrag: Demnach ist bei gemeindlichen Verkehrs-Bauprojekten grundsätzlich die Errichtung von Ladestationen zu prüfen und falls möglich vorzunehmen.

