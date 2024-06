Peine. Außerdem kommt es in Stederdorf zu einer Brandstiftung und im Kreis Peine sind Verkehrsteilnehmer unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs.

Unbekannte Täter sind am Wochenende im Bereich des Mittellandkanals in Peine bei einem versuchten Diebstahl aus einem Boot gescheitert. Wie die Polizei Peine berichtet, brachen sie in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, die Eingangstür einer Yacht auf. Zu einem Diebstahl kam es nach bisherigem Ermittlungsstand jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Fahrten ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss im Kreis Peine

Polizeibeamte kontrollierten am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr in der Broistedter Straße in Lengede einen 48-jährigen Pkw-Fahrer. Der Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, stand unter dem Einfluss berauschender Mittel, so die Polizei. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Schlüssel des Pkws wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am Abend wurde dann ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad von den Beamten kontrolliert. Er war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Brandstiftung in Stederdorf

Ebenfalls noch unbekannte Täter entzündeten am frühen Samstagmorgen gegen 2.20 Uhr im Könemannshof in Stederdorf im Kreis Peine eine Styropor-Platte. Diese war zur Abdeckung eines defekten Fensters aufgehängt worden. Am Fenster entstand nach Polizeiangaben ein geringer Schaden.

