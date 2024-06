Groß Ilsede. Die Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung feiert Jubiläum: Dazu heben die Schulleiterin und Ehemalige das Besondere hervor.

In der „Schule Ilseder Hütte“ stehen sie – ganz besonders – im Mittelpunkt: die Kinder/Jugendlichen. Das ist in der Feier zum 20-jährigen Bestehen dieses „Förderzentrums für emotionale und soziale Entwicklung“ nicht anders, wobei dabei auch zwei frühere Schüler mit eindrucksvollen Reden im Mittelpunkt gestanden haben.

Eine Szene aus dem „Einst“ im Theaterstück „Schule einst und heute“ der (heutigen) Schüler. © FMN | Harald Meyer

Einer der beiden „Ehemaligen“ ist Lennard Giethmann, der vor den geladenen Gästen in der Mehrzweckhalle mit einem sehr persönlichen und offenherzigen Wortbeitrag beeindruckt. Der Förderschule dankt er herzlich – sie habe dafür gesorgt, dass er „in die Gesellschaft integriert“ worden sei, denn: „Die ,Schule Ilseder Hütte‘ kümmert sich – mehr als jede andere Schule – um jeden einzelnen Schüler.“ Das Kollegium sehe „jedes Kind als Individualisten und aus verschiedenen Blickwinkeln, schließlich ist jeder anders“. In dieser Einrichtung gebe es „Nähe und echtes Verständnis“.

Förderschule – „verpönt? lächerlich!“

Den jetzigen Schülern rät Giethmann: „Lebt euer Leben, und seid aufrichtig.“ Sein Dank gilt aber auch ausdrücklich den Eltern, die ihre Kinder auf diese „Sonderschule schicken, obwohl das verpönt ist – aber warum eigentlich? Lächerlich.“ Nebenbei: Vor zehn Jahren kam Giethmann auf die „Schule Ilseder Hütte“, nach seinem Wechsel hat er die Hauptschule in der zehnten Klasse mit einem 1,6-Notendurchschnitt verlassen und nun sein Abitur an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Vöhrum mit (mindestens) einem 2,6-Schnitt abgelegt. Lauter Beifall vom Publikum.

So sieht das „Heute“ im Unterricht aus: eine Szene aus dem Theaterstück „Schule einst und heute“. © FMN | Harald Meyer

Auch die Rede des zweiten „Ehemaligen“ – Marvin Gärtner – ist ein Loblied auf die „Schule Ilseder Hütte“, denn dort habe er „gelernt, mich zusammenzureißen“. Ohne diese Einrichtung wäre er „Zuhause geblieben: Ich hätte nicht gewusst, mit mir etwas anzufangen.“ Diese Schule habe es „geschafft, etwa aus mir etwas zu machen“ – ohne sie wäre seine Ausbildung nicht möglich gewesen.

Förderschule – „soziales Verhalten anregen“

20 Jahre Förderschule auf dem Ilseder Hüttengelände, das sind auch 20 Jahre Christel Paladay als Schuleiterin, die sich bei den beiden früheren Schülern mehrmals innig bedankt: „Genau dafür arbeiten wir an dieser Schule“, freut sie sich mit einem Blick auf Giethmann und Gärtner. Vieles habe sich in den zurückliegenden Jahren seit der Schulgründung 2004 verändert, doch unverändert „verstehen wir uns als Team und als Schulgemeinschaft“. Gleichwohl erinnert die Rektorin: „Schule zu leben, bedeutet Entwicklungsarbeit, neue Ideen zu haben und auszuprobieren, eine neue Organisation aufzunehmen, hinzunehmen, worauf wir keinen Einfluss nehmen können, sich auf Unvorhergesehenes (wie Corona) einzustellen – und aus allem das Beste machen.“ Die „Schule Ilseder Hütte“ beschreibt Christel Paladay als eine „wertschätzende, annehmende und unterstützende Förderzentrumsgemeinschaft, die soziales Verhalten und eine konstruktive Entwicklung von Heranwachsenden über klare Strukturen, Fürsorglichkeit und Grenzsetzung anregt“. Es gehe um das „Stabilisieren, Halten, Begleiten und Entwickeln der Selbstverantwortung von Schülern mit besonderen Bedürfnissen“. Der Schule gehören 32 Schüler in den Jahrgängen eins bis acht und 13 Lehrer/ Sozialpädagogen an.

Förderschule – „Schule einst und heute“

„Schule einst und heute“: In diesem Theaterstück haben die (heutigen) Schüler mit viel Eifer einen amüsanten Zeitvergleich angestellt – ist früher wirklich alles besser gewesen? Oder nur anders? Jedenfalls gibt es heute im Klassenraum keine grüne Tafel mehr und Kreide; der Unterricht beginnt – laut Theaterstück – mit „Yoga-Übungen“, und die Uhrzeit lesen die Mädchen und Jungen vom Handy ab.

Als stellvertretende Landrätin stellt Stefanie Weigand im Grußwort fest, dies sei eine „ganz besondere Schule, weil ihre Schüler ganz besonders sind“: „Ich wünsche Euch, dass Ihr genauso großartig weiterarbeiten könnt, wie Ihr es bisher getan habt.“ Michael („Mike“) Wallis, stellvertretender Ortsbürgermeister in Groß Ilsede, nennt diese „relativ kleine Schule“ einen „wichtigen Bestandteil der Schullandschaft“. Als Mitglied der „Peiner Biologischen Arbeitsgemeinschaft“ (Bio-AG) würde er sich freuen über weitere gemeinsame Projekte.

Schüler und Lehrer beim Singen eines gemeinsames Lieds. © FMN | Harald Meyer

