Vechelde. Jüngere und ältere Gymnasiasten zeigen in der Aula des Vechelder Gymnasiums ihre Schauspielkünste. Davon handlen die Theaterstücke.

Das Stück „Screen & App Storie“ – Das Theater mit den sozialen Medien und „Julius? Der mit dem Hut!“ in Anlehnung an Julius Spiegelberg, den Namensgeber des Vechelder Gymnasiums, gab sich am Mittwochabend in der Aula die Ehre. Dahinter steckten viel Arbeit, Fantasie und rund 60 talentierte Schüler auf der Bühne und dazu noch einige, die für den guten Ton bei der Veranstaltung sorgten. Die Schüler des Jahrgangs fünf und sechs des Profils Darstellendes Spiel und Musik zeigten eine Welt, in der sich junge Menschen heute bewegen. Eine Leistung, die mit viel Applaus vom Publikum belohnt wurde.

Es ging um das Medium Handy, das daraus resultierende Freizeitverhalten sowie die Aktivitäten in der Gemeinschaft. Deutlich die untereinander konkurrierenden Apps von Instagram, WhatsApp und bis hin zu Snapchat. Julia, ein Mädchen, springt von ihrer „heilen Welt“, in der Seilspringen und mit dem Ball werfen Spaß macht, in die Medienzeit. Dort erlebt sie, dass kaum miteinander gesprochen wird und alle nur mit sich beschäftigt sind und natürlich mit ihrem Handy. Dazu eine interessante Kombination aus Computersprache und Musik, die Töne des Handys imitierte.

Die Musikschüler hatten in knapp zehn Monaten ihr Instrument erlernt und gaben den Ton mit den Technikern zu dem Stück an. Zum Ende wurde die Frage aufgeworfen, was besser sei: mit anderen zu spielen oder sich mit dem Handy zu beschäftigen? Ausgang ungewiss. Aber Sophie (10) aus dem Orchester hatte ihre eigene Meinung und sagte nach der Aufführung: „Ich finde Handys schon gut, aber sie machen auch einsam.“ Dem schloss sich die elfjährige Mia an. „Nach drei Stunden auf das Display sehen habe ich Augenschmerzen, nach drei Stunden mit meinen Freunden habe ich Spaß gehabt“, lautete ihr Kommentar. Ein beeindruckendes Schauspiel von jungen Schülern des Gymnasiums, das die Feuerprobe ihrer ersten Aufführung mit Bravour bestand.

Fasziniert folgten die Handybesitzer ihren Instagram-Idolen. © Heike Heine-Laucke | Heike Heine-Laucke

Den zweiten Teil des Abends bestritt der zwölfte Jahrgang, der den Kurs Darstellendes Spiel belegt. Die Bühnenakteure hatten als Aufhänger für ihr Stück das 20-jährige Bestehen ihrer Schule in Szene gesetzt. Ihre Aufführung ging der Frage nach: „Wer war eigentlich Julius Spiegelberg?“ Der Arbeitstitel des Stücks lautete „Julius? Der mit dem Hut!“ Dieser wurde im Unterricht erdacht sowie die Szenen, die Lehrerin Kristina Marotz mit den Schülern zur Bühnenreife brachte. Humor war selbstverständlich mit dabei, denn die Zuschauer mussten schon lachen, als die JSG (Jäger-Senioren-Gruppe) mit zitternden Händen auf eine Scheibe zielte. Die Jamaika-Smog-Ganger beherrschten die Szenerie, gefolgt von dem James-Gond-Geheimdienst 069, bis dann der wahre Julius Spiegelberg kam, der die Wirtschaft mit seiner Jute-Fabrik zu einem Vechelder Original gemacht hat. Dem jedoch auch Kinderarbeit nachgesagt wurde, denn laut Bühnensprecher habe er bereits Kinder ab dem neunten Lebensjahr beschäftigt. Beeindruckende Bühnenbilder.

Die Handy-Icon übernahmen Darsteller des Profiljahrgangs fünf und sechs. © Heike Heine-Laucke | Heike Heine-Laucke

Junge Menschen zeigen, wozu sie in der Lage sind

Gezeigt wurde ein Rundgang durch die Fabrik. Wie die Jute hergestellt wurde, was daraus gefertigt wurde und es gab eine Zeitachse, die das Jahr 2024 mit 1862 in Verbindung brachte, als Touristen die Tür zu der Zeit öffneten, in der die Menschen noch für einen Hungerlohn arbeiteten. Und wie die Namensgebung hätte auch ausgehen können, gehörte für sie zu der Vergangenheit, die aber die lernenden Schüler nicht mehr belasten sollte. Ein Theaterstück, das mit viel Tiefgang daherkam, das ebenso wie das erste des jüngeren Jahrgangs nachdenklich stimmte und zeigte, wozu junge Gymnasiasten, bei denen das Darstellende Spiel die Fantasie anregt und ihre Talente fördert, in der Lage sind. Gefördert und gefordert wurden die Schauspielenden von Kristina Marotz, Lehrkraft Enna Kuhnt und Musiklehrer Christian Beyer.

