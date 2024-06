Hohenhameln. Maike Franklin wird neue Pastorin in Hohenhameln. Künftig wird sie die Menschen in Hohenhameln, Clauen, Soßmar und Harber betreuen.

Von der ägyptischen Metropole Kairo ins beschauliche Peiner Land – das ist ein großer Schritt. Maike Franklin ist ihn gerne gegangen, verwirklicht sie doch damit ihren Traum, den sie schon seit ihrem 13. Lebensjahr hat – Pastorin werden.

Von der Erzieherin zur Pastorin

Geboren ist sie im Oldenburger Land als Pastorentochter. Nach ein paar Jahren in Wüsting zog sie mit ihren Eltern nach Delmenhorst, wo sie in der elften Klasse beschloss, Erzieherin zu werden. Maike Franklin verließ die Schule und startete ihre Ausbildung in der Fachschule der Lobetalarbeit.

„Schon im Anerkennungsjahr habe ich aber gemerkt, dass nicht das ist, was ich machen möchte und fasste den Entschluss, Diakonin zu werden. Nach dem Studium in Hannover und einem Berufspraktikum im Krankenhaus Friederikenstift war mir schnell klar, dass ich gerne in einer Kirchengemeinde arbeiten möchte. So bin ich nach Hannover-Ricklingen gekommen und habe mich unter anderem um die Arbeit mit Frauen und Senioren gekümmert“, erinnert sich Franklin.

Schnell kam die Stelle als Kirchenkreisjugendwartin dazu und hinterließ bleibende Erinnerungen an drei „Work-Camps“ mit Jugendlichen in Simbabwe sowie zwei Gegenbesuche. Die Gemeinde ging dann in der Michaelisgemeinde auf und als auch noch die Bonhoeffergemeinde dazukam, orientierte sich die damals 50-jährige Franklin in Richtung Stadtkirchenverband Hannover, wo sie sich um Geflüchtete kümmerte und internationale Gottesdienste gestaltete.

Schulsozialarbeiterin in Kairo – danach Pastorin in Hohenhameln

„Damals habe ich auch meine Prädikantenausbildung gemacht und dann meinen Partner kennengelernt. Dummerweise eröffnete er mir, dass er für ein paar Jahre nach Kairo gehen würde“, sagt sie. Sie habe nicht lange gezögert und sei mit nach Kairo gezogen. Bei einem evangelischen Gottesdienst in Kairo habe sie dann ihre spätere Mentorin getroffen, berichtet die inzwischen 60-Jährige.

Dreieinhalb Jahre dauerte das Abenteuer Ägypten. Franklin war dort als Schulsozialarbeiterin einer Schule der deutschen evangelischen Auslandskirche tätig und denkt heute noch gerne an die Zeit in Ägypten zurück.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zurück in Deutschland beschloss sie, die Ausbildung zur Pfarrverwalterin zu absolvieren, die sie befähigt, eine Gemeinde zu leiten. „Meine Mentorin, die ich in Kairo kennengelernt hatte, war da Pastorin an der Bonhoeffer-Kirche und wollte mich sofort haben. Leider bin ich noch während der Ausbildung erkrankt und konnte nach dem Abschluss nicht direkt in Hohenhameln einsteigen, aber nun geht es los und darauf freue ich mich sehr“, bekräftigt die angehende Pastorin.

Neue Pastorin bereits ins Pfarrhaus in Hohenhameln eingezogen

Gemeinsam mit ihrem Partner wohnt sie bereits im Hohenhamelner Pfarrhaus und lernt gerade alles kennen, was die Gemeinde ausmacht. Künftig wird sie die Menschen in Hohenhameln, Clauen, Soßmar und Harber betreuen. „Es ist mir wichtig, Hoffnung zu verkünden. Die Liebe Gottes ist schließlich für alle da“, sagt die neue Hohenhamelner Pastorin.

Am Sonntag, 16. Juni, um 15 Uhr, wird Maike Franklin in der St.-Laurentius-Kirche in Hohenhameln durch Regionalbischöfin Adelheid Ruck-Schröder zur Pastorin ordiniert.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

Täglich wissen, was in Peine passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red