Peine. An der Autobahnauffahrt Peine-Ost gab es am Dienstag zwei Kollisionen. Bei einer Kollision sucht die Polizei nach Hinweisen.

An der Autobahnauffahrt Peine-Ost haben sich am Dienstag gleich zwei Verkehrsunfälle ereignet, bei denen sich mehrere Personen verletzt haben. Gegen 7.30 Uhr wollte ein 36-jähriger Skoda-Fahrer nach links auf die Autobahn 2 auffahren, als er mit einem entgegenkommenden Mercedes kollidierte, so die Polizei. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich sowohl der Skoda-Fahrer als auch der 33-jährige Fahrer des Mercedes. Beide kamen ins Peiner Klinikum. Die beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden, die Auffahrt in Richtung Berlin war zeitweise gesperrt.

Peine-Ost: Zweiter Unfall am Dienstagnachmittag in Richtung Hannover

Gegen 15 Uhr ereignete sich an der Zufahrt zur A2 in Richtung Hannover ein weiterer Unfall. Eine 34-jährige VW-Fahrerin wollte von der Autobahn kommend nach links abbiegen und übersah dabei einen herannahenden Wagen. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge, wobei es zu erheblichen Beschädigungen kam. Dennoch entfernte sich der Fahrer des zweiten Wagens unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem Wagen könnte es sich um einen dunklen Mitsubishi handeln, aufgrund des Unfalls mit starken Beschädigungen an der Fahrzeugfront. Zwei Insassen aus dem VW kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen dunklen Fahrzeug geben können, melden sich bei der Polizei in Peine unter (05171) 9990.

