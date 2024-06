Vechelde. Eine Diakonin wechselt nach Goslar, diese Verstärkung hat Vechelde bereits erhalten. Am Sonntag (16. Juni) ist ein Gottesdienst geplant.

Eine personelle Veränderung steht an im Propsteijugenddienst Vechelde: Carina Dohmeier (33), die geschäftsführende Diakonin, verlässt nach mehr als sechs Jahren ihre Arbeitsstelle, um künftig in der Kinder- und Jugendarbeit der Propstei Goslar tätig zu sein.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach ihrem Studium der Religionspädagogik/Sozialpädagogik in Hannover hat Carina Dohmeier vor ihrer Tätigkeit in Vechelde in einer stationären Kinderwohngruppe als Sozialarbeiterin gearbeitet; ihr Herz hängt jedoch mehr an kirchlicher Jugendarbeit. „Bei uns im Propsteijugenddienst sind alle Kinder und Jugendliche willkommen“, hob sie zum Amtsantritt in Vechelde sie hervor: „Auch diejenigen, die nicht getauft worden sind.“

Propsteijugenddienst – Verstärkung ist da

Dagegen verstärkt Diakonin Nicole Steinführer (39) ab sofort mit einer halben Stelle den Propsteijugenddienst Vechelde.

Die Propstei lädt die Bevölkerung ein am Sonntag, 16. Juni, um 17 Uhr zum Einführungs- und Verabschiedungsgottesdienst in die Martinskirche an der Schulstraße in Wahle. Im Anschluss an diese feierliche Veranstaltung gibt es im Garten der Propsteijugend in Wahle, Schulstraße 6, einen Empfang.

Propsteijugenddienst – FSJ im Angebot

Ab September steht die nächste personelle Veränderung an: Dann wird Carina Dohmeier zufolge aller Voraussicht nach die Stelle als geschäftsführender Jugenddiakon nachbesetzt, sodass der Propsteijugenddienst Vechelde außer mit Nicole Steinführer und Heidi Michaelsen wieder mit drei Fachkräften ausgestattet sein wird.

Die Propsteijugend sucht zudem eine Person für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ab dem 1. August. Weitere Infos dazu sind auf der Website www.evj-vechelde.de zu finden; Interessierte können sich unter ev-jugend.vechelde@lk-bs.de melden.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

Täglich wissen, was in Peine passiert: