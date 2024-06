Peine. Am Freitag geht es wieder los: Die EM startet. Lesen Sie hier alle Infos zu Übertragungen und Bierpreisen in Peines Biergärten.

Gerstenkaltschale, kühles Blondes oder einfach nur Bier – wenn die Temperaturen stimmen, schmeckt die Hopfenlimonade unter freiem Himmel gleich doppelt so gut. Deutsche Küche, griechische Spezialitäten oder ein Plätzchen direkt am Wasser bieten ausreichend Abwechslung. Hier erfahren Sie, wer zum Start der Fußball-EM am Freitag, 14. Juni, in Peine die Spiele überträgt und was der halbe Liter Bier kostet. Auch Fußball-Muffel können hier nachlesen, wo sie ganz ohne EM-Trubel ein kaltes Getränk genießen können. Wenn Sie Ihren Lieblingsbiergarten in der Auflistung vermissen, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion.peine@funkemedien.de.

Diese Biergärten im Landkreis Peine übertragen die Spiele der EM

Im Waldgasthaus Odinshain in Adenstedt werden die Spiele mit deutscher Beteiligung übertragen. Der halbe Liter Bier kostet hier aktuell 4,90 Euro. Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag von 17 bis 22 Uhr. Sonntag von 11 bis 21 Uhr.

Nicht nur die deutschen Spiele, auch die der anderen Mannschaften werden auf Wunsch der Gäste im Eixer Haus am See übertragen. Der halbe Liter Bier kostet 5,50 Euro. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 9 Uhr und Sonntag ab 10 Uhr.

Gastronom Christian Horneffer verleiht auch Tretboote am Eixer See. © bz | Barbara Jonczyk

Im Woltorfer Landkrug können Fußballfans die Spiele mit deutscher Beteiligung gucken. Die passende Begleitung gibt es für 5,50 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag ab 16 Uhr, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr.

In diesen Biergärten in Peine lässt sich das Sommerwetter ohne EM genießen

In Benters Schlemmerdeel in Vechelde gibt es den halben Liter Bier für 5,50 Euro. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag ab 17 Uhr, Sonn- und Feiertags 12 bis 20 Uhr.

Inhaber Manuela und Michael Benter in ihrem Biergarten. © Harald Meyer | Harald Meyer

Der halbe Liter Bier im Biergarten der Gaststätte Geldmacher in Vechelde kostet 4,80 Euro. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 11.30 Uhr bis 14 Uhr und dann wieder ab 17 Uhr.

Im Landhaus Lengede ist kein Public Viewing geplant. Jedoch auf Wunsch der Gäste könne das Restaurant trotzdem Spiele übertragen, bestätigt die Gaststätte. Einen halben Liter Bier bekommen die Besucher im Landhaus Lengede für 4,80 Euro. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 17 bis 22.30 Uhr.

Der sonnige Biergarten des Landhauses in Lengede. © Privat | Privat

In den Wendezeller Stuben in Wendeburg kostet das Bier 0,4 Liter 4,40 Euro. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag ab 17 Uhr. Samstag, Sonntag und an Feiertagen ab 11.30 Uhr.

Auch bei den Griechen im Restaurant Naxos in Ilsede gibt es Bier. Hier kostet der halbe Liter 4,50 Euro. Öffnungszeiten Dienstag bis Samstag 17 bis 0 Uhr, Sonntag von 11.45 bis 15 Uhr und 17 bis 0 Uhr.

5,50 Euro kostet der halbe Liter Bier im Gasthaus zum Sundern. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag ab 17.30 Uhr (Küche ab 18 Uhr), Samstag und Sonntag ab 11.30 Uhr (Küche von 12 bis 14 Uhr und ab 18 Uhr).

Eine kleine Wohlfühloase: Der Biergarten der Gasstätte „Zum Sundern“. © Heike Heine-Laucke | Heike Heine-Laucke

