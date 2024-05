Bodenstedt. Pünktlich zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr Bodenstedt gründet sich die Kinderfeuerwehr „Bodenstedter Löschspatzen“.

„Wasser marsch!“ heißt es offiziell ab Samstag, 1. Juni, in Bodenstedt für 14 Kinder der „Bodenstedter Löschspatzen“. Der Freiwilligen Feuerwehr Bodenstedt ist es gelungen, wieder eine Kinderfeuerwehr ins Leben zu rufen. Und dies gelang durch das Engagement von Lea Wolke und Niklas Sindermann. Sie werden den Nachwuchs anleiten und richtige Feuerwehrleute aus ihnen machen. „Doch zunächst werden wir die Kids mit Spielen begeistern, denn der Weg zu Einsätzen mit der Feuerwehr dauert einige Jahre“, sagt Lea Wolke schmunzelnd. Und gerade zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehren gelang der Aufschlag.

Damit gibt es in der Gemeinde Vechelde jetzt sieben Kinderwehren, die den aktiven Nachwuchs bilden sollen, um die Freiwilligen bei ihrer Arbeit künftig nach ihrer Ausbildung unterstützen zu können. Mit Lea Wolke hat es aber auch noch etwas Besonderes auf sich. Die 20-Jährige folgt den Spuren ihres Vaters Björn Wolke, der bis Anfang März 2024 noch Ortsbrandmeister der Ortschaft Bodenstedt war.

Auf die Frage, ob das Löschen genetisch bedingt sei, lachen Vater und Tochter und verneinen einvernehmlich. Obwohl es bereits eine Tradition zu werden scheint, im Haushalt Wolke den Löschschlauch in die Hand zu nehmen. Björn Wolke ist nämlich bei der Berufsfeuerwehr tätig. „Ich habe meine Tochter aber nicht dahin gedrängt, sich in der Freiwilligen Feuerwehr zu engagieren“, versichert der Feuerwehrmann. Die Feuerwehrfrau bestätigt auch dies mit einem Augenzwinkern.

Idee einer Kinderfeuerwehr in Bodenstedt gibt es schon lange

Die Idee, eine Kinderfeuerwehr zu gründen, hatte die Anleiterin bereits, als sie in die Jugendfeuerwehr in Vallstedt eintrat. „Ich fand es einfach unbefriedigend, immer in einen anderen Ort fahren zu müssen“, erklärt Lea Wolke. Die Idee lag dann einige Jahre auf Eis, bis die 20-Jährige vor einem Jahr wieder begann, mit der Gründung einen Neustart zu wagen. An ihrer Seite steht Niklas Sindermann, der ebenfalls die Kinderfeuerwehr mit seinem Wissen anleiten wird. Die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr sind natürlich stolz, dass die Bemühungen Früchte tragen und dass die jüngsten Dorfbewohner zwischen sechs und zehn Jahren sich wieder der Freiwilligen Feuerwehr zuwenden.

Ein Blick zurück: Anlässlich der 50-Jahr-Feier im Juni 1924 bekam Bodenstedt eine der ersten pferdegezogenen Motorpumpen: eine Julius-Müller-Döbeln-Motorspritze Typ „Braunschweig“. © privat | Orstheimatpflege Bodenstedt

Doch Lea und Niklas wollen keinen Druck auf die Neulinge ausüben. Deshalb können die Interessenten zunächst einmal einige Zeit zum Schnuppern kommen. „Eltern brauchen keine Angst zu haben, dass die Kinder schon mit Feuer in Berührung kommen“, versichert Wolke. Zunächst wird das Auspusten von Kerzen geübt, und die Kameradschaft der Kleinen steht im Vordergrund. Gemeinsame Fahrradtouren oder Müllsammelaktionen sind geplant.

Und das Beste: Die Gemeinde Vechelde unterstützt die Kinderfeuerwehr, indem sie die Uniformen für die Kids stellt. T-Shirts werden aus Spenden angeschafft, damit die jüngsten Freiwilligen auch ein tolles Outfit erhalten. „Wir haben ordentlich die Werbetrommel im Ort gedreht und natürlich hoffen wir, dass sich noch mehr Kinder anmelden“, sagt Niklas Sindermann.

Michael Nimtz, stellvertretender Ortsbrandmeister, Christian Koepsel Ortsbrandmeister, Björn Wolke, Jörg Rauprich und Thomas Wilkens von der Ortsheimatpflege des Ortes freuen sich über die neu gegründete Kinderwehr. © FMN | Heike Heine-Laucke

Einer, der noch weiß, wie es war, als Bodenstedt einst seine erste Kinderfeuerwehr hatte, ist Jörg Rauprich. Denn er hatte seinerzeit die jungen Leute unter seine Fittiche genommen und ausgebildet. Allerdings wurde die Zahl der Mitglieder immer kleiner, als die Zeit der Ausbildung und des Berufseinstiegs begann, ebenso durch Umzüge, weiß Rauprich zu berichten. Inzwischen besteht die Freiwillige Feuerwehr Bodenstedt noch aus 26 Aktiven, die Brände löschen, und das mit einem Einsatzfahrzeug, das 38 Jahre alt ist und von dem nur 200 Modelle hergestellt wurden. „Doch zum Löschen von Bränden reicht es noch“, bestätigt Ortsbrandmeister Christian Koepsel.

Die Kinderfeuerwehr trifft sich an jedem dritten Samstag von 10.30 Uhr bis 12 Uhr. Der nächste Termin ist am 20. Juli am Feuerwehrhaus, Vallstedterweg 5, in Bodenstedt. Am Samstag, 1. Juni, wird ab 10.30 Uhr eine Gründungsfeier mit Programm für die Kinder stattfinden.

Programm zum 150-jährigen Bestehen Freitag, 7. Juni:18.30 Uhr: Festgottesdienst in der Kirche St. Godehard mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal.18.30 Uhr: Kinderdisko auf dem Festzelt (bis 19.45 Uhr, Eintritt frei)20 Uhr: Auftakt zum 150-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Bodenstedt mit Ehrungen und Beförderungen, anschließender Vortrag zur Geschichte der Feuerwehr 21 Uhr: Party mit dem „Xanadu-Musikexpress“ Samstag, 8. Juni:13.30 Uhr: Empfang der Gäste und Bodenstedter Vereine auf dem Festplatz14 Uhr: Festumzug mit dem Spielmannszug SZ-Lebenstedt15.30 Uhr: Gemütliches Beisammensein auf dem Festzelt mit Kinderfest und Festakt zur Gründung der Kinderfeuerwehr20 Uhr: Zeltdisko „Sound Traffic meets Xanadu” Sonntag, 9. Juni8.30 Uhr: Wecken und Abholen der alten Könige mit dem Spielmannszug Liedingen11 Uhr: Königsfrühstück mit Musik von GerhardmitD12 Uhr: Proklamation der neuen Könige13 Uhr: Tombola15 Uhr: Wegbringen der neuen Könige mit den Peiner Walzwerkern hhl

