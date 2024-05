Ilsede . Beim markenoffenen VW- und Auditreffen auf dem Hüttengelände vergibt der Auto-Club am heutigen Montag die Preise in den Wettbewerben.

Letzte Chance für Kurzentschlossene: Auf dem Ilseder Hüttengelände lädt der VW- und Audi-Club Peine (VACP) am heutigen Pfingstmontag (20. Mai) zu seinem markenoffenen Treffen ein – um 16 Uhr erfolgt die Preisverleihung für die Autowettbewerbe in den verschiedenen Kategorien, danach beginnt der Abbau.

Den Charakter eines Familienfestes vermittelt das VW- und Audi-Treffen in Ilsede. © FMN | Harald Meyer

Rund 1000 bis 1500 Besucher sind bis dato beim markenoffenen VW- und Audi-Treffen dabei – weniger als vom Verein erwartet. Das liege zum, einen an dem nicht immer optimalen Wetter am heutigen Pfingstmontag, zum anderen aber auch an den intensiven Fahrzeugkontrollen insbesondere auf dem Hüttengelände.

VW- und Audi-Treffen – „bin stolz, wenn die Leute mein Auto bestaunen“

Bei angenehmer (zurückhaltender) Musik entwickelt sind das Event neben der jahrhundertealten Gebläsehalle zu einem Familientreffen: Jedenfalls sind auch viele Eltern mit ihren Kindern dabei. So auch Vanessa und Matthias Eggeling aus Wendeburg mit ihrer Tochter Leni (2): Er selbst habe einen 30 Jahre alten Audi 80, den er gerade fertig saniert habe und den er bei diesem Autotreffen vorzeige, berichtet Matthias Eggeling: „Es macht einen schon ein bisschen stolz, wenn die Leute an dem Auto anhalten und es bestaunen.“

Ein Hingucker: der „sexy Car-Wash“. © FMN | Harald Meyer

Dieser Oldtimer befindet sich – wie seine Altersgenossen – in guter Gesellschaft mit hochmodernen Fahrzeugen wie einem Porsche. 500 bis 550 Fahrzeuge nehmen an den Auto-Wettbewerben teil, bei denen es Pokale zu gewinnen gibt – dazu kommen etwa 80 Vip-Autos.

VW- und Audi-Treffen – „Blechkultur der Extraklasse“

„Blechkultur der Extraklasse“: So wirbt der Club für sein markenoffenes VW-und Audi-Treffen, da gedacht ist für Tuner und Liebhaber. Aber aufgepasst: Eine Spezialeinheit der Polizei von außerhalb kontrolliert den ganzen heutigen Tag (20. Mai) die Fahrzeuge, denn nicht jede „bauliche Veränderung“ (Tuning) ist auch im Fahrzeugregister eingetragen – sei es, weil das mit Kosten verbunden ist; sei es, weil diese „Veränderung“ gar nicht genehmigungsfähig ist. Läuft es ganz dumm, legt die Polizei Fahrzeuge sogar still – und der Eigentümer muss sehen, wie er nach Hause kommt.

Anziehungspunkt bei dem Treffen ist einmal mehr der „sexy Car-Wash“, bei dem zwei leicht bekleidete Damen im warmen Sonnenschein ihren Spaß daran haben, einen dunklen Kombi so richtig einzuseifen – mitsamt einem mutigen Besucher in kompletter Bekleidung. Jedenfalls haben sich Hunderte bei einem Eis dieses Spektakel nicht entgehen lassen – darunter auch viele Frauen.

Züchtiger geht es in der Händlermeile zu, bei der Souvenirs zu ergattern sind – und zwar nicht nur solche, die unmittelbar etwas mit Autos zu tun haben. T-Shirt und Aufkleber mit (coolen) Sprüchen wie „Ich wollte Benzin, kein Gold“ oder „Bier im Kühlschrank“, aber beispielsweise auch Kappen sind dort zu erstehen.

VW- und Audi-Treffen – nur zwei Frauen im Verein

Rund 30 Mitglieder zählt der VW- und Audi-Club Peine, der sein Vereinsheim ebenfalls auf dem Hüttengelände bezogen hat – im ehemaligen Meisterhaus nahe dem Kugelwasserturm. 30 Mitglieder, darunter aber lediglich zwei Frauen: „Die meisten Frauen sind nicht so technikbegeistert wie die Männer“, gibt Katharina Schlüter eine Erklärung – sie ist befreundet mit dem Vereinsvorsitzenden, aber kein Clubmitglied.

