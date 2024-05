Ilsede. Basketball spielen, basteln, trommeln, ein Polizeikommissariat erkunden und vieles mehr: Wichtiges zu Veranstaltungen und Anmeldung.

Nur noch fünf Wochen Schule, dann beginnen die Sommerferien! Am Freitag, 21. Juni, ist der letzte Schultag. Schon jetzt steht bereits das 47. Ilseder Ferienprogramm. „Es ist dem Team wieder gelungen, mit vielen Vereinen, Verbänden, Institutionen und Privatpersonen ein Ferienprogramm mit 67 Veranstaltungen zu entwickeln“, teilt Bürgermeister Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge mit. Er dankt allen ehrenamtlichen Helfern und betont: „Langweilig werden die Ferien auf gar keinen Fall!“

Ferien in Ilsede: Tauziehen, Cocktails mixen, Kickboxen oder Angeln?

Wer Lust hat, kann zum Beispiel einen Tag auf der Burg Steinbrück erleben – mit Armbrustschießen, Schatzsuche, Tauziehen und Stockbrot-Backen. Angeboten werden auch ein Besuch des Alpaka-Dorfs in Braunschweig, der Bau eines Modelleisenbahnhauses und der Besuch in einem Tonstudio mit Tonaufnahme. Es gibt Ausflüge mit Infos über Bienen und Zuckerrüben, viele Kreativangebote sowie ein Musikprojekt zum Musizieren, Trommeln und Singen.

Und auch dies ist möglich: alkoholfreie Cocktails mixen, Basketball, Tischtennis, Angeln, Lichtpunkt- und Luftdruckschießen, Besichtigung der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises Peine und des Polizeikommissariats Peine. Oder wie wäre es mit Schach, Steel Dart, Kochen, einem Nachmittag mit den Rettungsschwimmern der DLRG Peine und einer Erkundung der Kläranlage in Gadenstedt? Auf dem Programm stehen auch Boule, Kickboxen, ein Besuch im Landtag, eine Arenaführung beim VfL Wolfsburg, ein Fußballtraining mit Wolfgang Grobe von Eintracht Braunschweig und vieles mehr.

Ilseder Ferienprogramm: Hier gibt es das Programmheft

Das Programmheft und der Anmeldebogen sind in folgenden Ausgabestellen erhältlich: Adenstedt (Der kleine Laden), Bülten (Postagentur Schuchardt), Gadenstedt (Postagentur Junkernberg, Freibad), Groß Bülten (DRK Kleidershop, Versicherungsmakler Bardt), Groß Ilsede (Buchhandel Quindel, Café Restaurant Auszeit), Oberg (Fleischerei Müller), Ölsburg (E-Center an der Info, Jugendzentrum Badehaus Ölsburg, Classic Tankstelle Klimaschka), Solschen (Schmidt Kraftfahrzeuge).

So funktioniert die Anmeldung für das Ilseder Ferienprogramm

Für die Anmeldung gibt erstmals zwei Möglichkeiten: Entweder über das Onlineportal www.ferienprogramm-ilsede.de. Zahlungen sind dann innerhalb von drei Banktagen an das im Anschluss schriftlich angegebene Bankkonto zu den genannten Bedingungen (Verwendungszweck etc.) zu leisten, ansonsten bekommt der Nächste eine Chance. Die Online-Anmeldung wird am 31. Mai freigeschaltet. Auch Nachmeldungen, zum Beispiel bei zwischenzeitiger Abmeldung von Teilnehmern oder die Freigabe von Zusatzveranstaltungen, sind möglich. Es lohnt sich also, wenn eine Wunschveranstaltung ausgebucht ist, häufiger nachzuschauen, ob eine Anmeldung möglich ist.

Außerdem ist die Anmeldung wie gewohnt im Jugendzentrum Badehaus Ölsburg (rechter Eingang, An der Fuhse 2) möglich: Samstag, 1. Juni, von 10 bis 12 Uhr; Samstag, 8. Juni, von 11 bis 12 Uhr; Samstag, 15. Juni, von 11 bis 12 Uhr. Eine Anmeldung ist hier nur mit Vorlage des unterschriebenen Anmeldebogens möglich (weiterhin nur Barzahlung).

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

Täglich wissen, was in Peine passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red