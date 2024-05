Klein Gleidingen. Viele wussten nicht, dass die neue Anlage an der B 1 nun in beide Fahrtrichtungen zu schnelles Fahren dokumentiert.

Wer zur dunklen Jahreszeit auf der B 1 aus Lehndorf herausfuhr, konnte es schon aus der Entfernung sehen: das rote Blitzlichtgewitter kurz vor Klein Gleidingen. Gerade im fortgeschrittenen Feierabendverkehr kam die Anlage kaum zur Ruhe.

Seit Mitte März steht an der B 1 zwischen dem Abzweig der Kreisstraße nach Groß Gleidingen und dem Ortseingang von Klein Gleidingen auf der einen Seite, abgeschirmt durch ein Stück Leitplanke, die neue Blitzer-Anlage.

Die, als Säule mit Lasertechnik, ersetzte die vorherige Anlage, die noch ein sogenannter Starenkasten war. „Die stand dort seit 2011 und entsprach nicht mehr dem Stand der Technik“, sagt Landkreissprecher Fabian Laaß auf Nachfrage unserer Zeitung.

Der Sprecher ergänzt: „Da diese Messstelle bereits seit Dezember 2022 aufgrund eines Defektes nicht mehr in Betrieb war, kann ich leider keine Zahlen aus 2023 liefern.“

Wartungskosten im Verhältnis zu Einnahmen durch den Blitzer

Allerdings wollten wir auch eher die Zahlen zu der neuen Anlage an der viel befahrenen Bundesstraße haben. Also: Welches waren die bisher höchsten Geschwindigkeitsverstöße? Vor Ort ist Tempo 70 erlaubt (zuvor Tempo 80). Wie oft blitzte die Anlage bisher? Was brachte das dem Landkreis Peine an Einnahmen? Wie hoch sind die Wartungskosten?

„Aktuelle Zahlen liegen noch nicht vor“, teilte Fabian Laaß am Dienstag mit. Insofern könnten die Fragen derzeit nicht beantwortet werden.

Neue Anlage blitzt in beide Fahrtrichtungen

Was besonders zu Beginn wohl einige überraschte: Im Gegensatz zum Vorgänger kann die neue Anlage in beide Fahrtrichtungen blitzen und somit per „Passfoto“ Geschwindigkeitsüberschreitungen auch in Richtung Vechelde dokumentieren. Das erklärt wohl die „roten Abende“ vor Ort in der ersten Zeit, nachdem die neue Anlage scharf geschaltet war.

Tempoverstöße sind inzwischen sehr teuer

Erwischt zu werden bei einem inzwischen ziemlich teuren Verstoß gegen die auf Schildern angezeigte Geschwindigkeitsbegrenzung (außerorts bei 16 bis 20 km/h 60 Euro, bei 21 bis 25 km/h 100 Euro), macht so manche Verkehrsteilnehmer wütend. Anstatt ihr Verhalten zu ändern, versuchen sie zu verhindern, dass sie erwischt werden. „Gleich in der ersten Nacht wurden die Scheiben mit Graffiti zugesprüht“, berichtet der Landkreis-Sprecher von den Anfängen der neuen Blitzeranlage an der B 1.

