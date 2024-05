Zum Prozessauftakt gegen die mutmaßliche Reichsbürger-Gruppe wird der Hauptangeklagte Heinrich XIII. Prinz Reuß in den Verhandlungssaal in der Außenstelle Sossenheim vom Oberlandesgericht Frankfurt gebracht. Die Bundesanwaltschaft legt den insgesamt neun Angeklagten unter anderem die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zur Last. Die Angeklagte aus Peine wird in München vor Gericht stehen. © DPA Images | Boris Roessler