Helmstedt. Zwei junge, ehrenamtlich tätige Mitglieder im Förderverein Lutterwelle bringen Kindern das Schwimmen bei. Darauf machen sie aufmerksam.

Im Mai wurden Tom Meier und Jonas Murche mit dem Gemeinsam-Preis der Funke Medien Niedersachen für ihr ehrenamtliches Engagement für den Schwimmunterricht von Kindern mit dem Sonderpreis für Jugendliche ausgezeichnet. Landrat des Landkreises Helmstedt, Gerhard Radeck, und Bürgermeister Alexander Hoppe (Königslutter) ließen es sich nicht nehmen, auch noch einmal persönlich Danke zu sagen.

Jonas Murche und Tom Meier geben Kindern ab fünf Jahren Schwimmunterricht

Jonas Murche und Tom Meier sind Mitglieder im Förderverein Lutterwelle in Königslutter am Elm – und das aktiv und ehrenamtlich. Gemeinsam geben sie Kindern ab fünf Jahren Schwimmunterricht und ermöglichen vielen damit am eigenen Selbstbewusstsein zu arbeiten und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu haben.

Landrat Gerhard Radeck würdigte dieses Engagement jetzt noch einmal und überreichte beiden Ehrenamtlichen einen Restaurant-Gutschein – den sie in ihrer Freizeit einlösen können, die neben ihrem vorbildlichen Engagement noch übrig bleibt. „Sie beide tun sehr viel für die Kinder in unserem Landkreis, und das möchte ich noch einmal hervorheben und mich auch persönlich bedanken“, so Radeck beim Termin im Landratsbüro.

Königslutters Bürgermeister Alexander Hoppe ist sehr stolz

Ebenso bedankte sich Alexander Hoppe, Bürgermeister von Königslutter, mit jeweils einem Kinogutschein: „Wir sind sehr stolz, zwei so engagierte junge Menschen in unserer Stadt zu haben. Das ist gelebte Stadt-Gemeinschaft, der Gemeinsam-Preis ist mehr als verdient.“ Meier und Murche nutzten die Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen, dass dringend weitere ehrenamtliche Helfer gesucht werden. Die Schwimmkurse sind so gefragt, dass es eine Warteliste bis Ende 2025 gibt. Wer mithelfen möchte, ist eingeladen sich zu melden.

Alle Infos und Kontaktmöglichkeiten gibt es unter www.lutterwelle.info.

