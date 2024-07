Flechtorf. Bereits seit 2012 besteht zwischen der Kita und dem Scharoun-Theater Wolfsburg eine Kooperation. 22 Kinder waren dieses Mal dabei.

Bereits zum zehnten Mal nahmen die schauspielbegeisterten Bildungskinder der Kita Flechtorf, wie die zukünftigen Schulkinder dort heißen, an der Theaterwerkstatt des Scharoun-Theaters Wolfsburg teil. Die Kooperation mit dem Theater besteht bereits seit 2012. „Aus pädagogischer Sicht bringt das Theaterspielen den Kindern viel. Während der Proben wachsen die Kinder mit dem Stück und werden selbstbewusster. Die Theaterarbeit fördert die Konzentration der Kids, deren Redegewandtheit und Teamfähigkeit“, erläutert die Gruppenleiterin der roten Gruppe, Henrike Aukam-Siciak, in einer Pressemitteilung.

Das Theaterprojekt in der Kita Flechtorf startete bereits im Januar

In diesem Jahr stand das Stück „Kleine Maus, ich mag dich!“ auf dem Programm. Das gleichnamige Bilderbuch wurde von Aukam-Siciak extra so umgeschrieben, dass man es gut auf die Bühne bringen kann. Bereits im Januar startete ihr zufolge das Theaterprojekt in der Kita Flechtorf: 22 begeisterte Kinder waren in diesem Jahr dabei. Ab Februar wurde jeden Freitag geprobt, und im Mai bekamen die Kinder ihre Kostüme zu sehen. Alle Kostüme wurden von Birgit Rehfeldt selbst angefertigt. Sie war als Erzieherin in der gelben Gruppe der Kita Flechtorf tätig und hat das Theaterprojekt in Kooperation mit dem Scharoun-Theater damals ins Leben gerufen.

Auftritt im Scharoun-Theater: Von Lampenfieber ist keine Spur zu sehen

Anfang Juni fand die Generalprobe im Theater in Wolfsburg statt. Und ein paar Tage später war es dann so weit und die kleinen Schauspieler standen vor rund 200 Zuschauenden auf der Hinterbühne des Scharoun-Theaters und zeigten ihr Können. Doch von Lampenfieber gab es keine Spur. Als süße Gage bekamen alle in der Kita zum Abschluss ein leckeres Eis. „Wir sind sehr stolz auf unsere Kids und freuen uns schon auf nächstes Jahr“, so Erzieherin Henrike Aukam-Siciak.

