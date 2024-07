Lehre. In Lehre wird eine Frau vom Brandgeruch aus ihrem Garten wach. Erst die Feuerwehr kann den Brand löschen.

In Lehre hat in der Nacht zu Montag eine Gartenlaube gebrannt. Das berichtet die Polizei. Demnach wurde eine Bewohnerin des Grundstücks gegen 3.15 Uhr vom Brandgeruch geweckt. Sie blickte aus dem Fenster des Wohnhauses und entdeckte die Flammen. So weckte ihren Bruder und informierte die Feuerwehr.

Feuerwehr löscht Brand in Lehre

Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte versuchten die Bewohner, das Feuer selbst zu löschen. Erst die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Wie hoch der Schaden ist, ist der Polizei derzeit nicht bekannt. Sie hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt.

red