Wolsdorf. In Wolsdorf im Landkreis Helmstedt wurde eine Person in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus vermutet, aus der Qualm nach draußen drang.

Aus dem Küchenfenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus drang Rauch: Die Feuerwehren Wolsdorf, Warberg, Räbke und Schöningen wurden Samstagnacht um 0.53 Uhr zu einem Einsatz nach Wolsdorf gerufen. In der Bahnhofstraße angekommen, sahen die Einsatzkräfte den Qualm, der aus dem Fenster quoll. Laut Mitteilung vermuteten die Feuerwehrleute Personen in der Wohnung.

Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz zur genannten Wohnung, um zu helfen. „Menschenrettung“ heißt hier das Stichwort im Feuerwehr-Jargon. Der Anwohner öffnete selbstständig die Tür, nachdem die Einsatzkräfte angeklopft hatten. Er war wohlauf und wurde den Rettungskräften übergeben, heißt es in der Mitteilung. Auf der Suche nach der Ursache für den Rauch wurden die Feuerwehrleute in der Küche fündig: Dort fanden sie angebranntes Essen. Mittels Hochleistungslüfter wurde die Wohnung rauchfrei gemacht. 30 Einsatzkräfte und die Polizei waren im Einsatz; nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

