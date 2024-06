Schöningen. In der Nacht zu Dienstag eskaliert ein Streit auf dem Schöninger Marktplatz. Ein 34-Jähriger kommt ins Krankenhaus nach Helmstedt.

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 1.03 Uhr, hat ein 16-Jähriger in Schöningen mit einem Taschenmesser auf einen 34-Jährigen eingestochen. Das teilt die Polizei mit. Demnach hielten sich mehrere Personen vor einem Kiosk am Markt auf. Es kam zu einem Streit zwischen einem 34-jährigen Mann und einem Bekannten. Der 16-jährige Sohn des Bekannten stieß zur Gruppe dazu und stach unvermittelt mit einem Taschenmesser zu. Das 34-jährige Opfer erlitt eine Stichverletzung. Der für die Polizei zunächst unbekannte Jugendliche floh.

Polizei trifft in Schöningen auf aggressive Zeugen

Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Helmstedter Krankenhaus. Beamte befragten Zeugen aus der Gruppe. Laut Polizei gestaltete sich das schwierig, da die Personen unter Alkoholeinfluss standen und sich aggressiv und unkooperativ verhielten.

Schließlich wurde nach dem 16-Jährigen gefahndet. Polizisten trafen ihn an der Wohnanschrift seiner Eltern an. Das Messer wurde beschlagnahmt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche entlassen.

