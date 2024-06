Jerxheim. Diesjähriges Jerxheimer Volksfest: Tradition und Spaß mit Festumzug, Open-Air-Konzert und Feuerwerk. Das sind die diesjährigen Könige.

Auf dem Schützenplatz in Jerxheim fand vom 14. bis zum 16. Juni das Jerxheimer Volksfest statt. Gestartet wurde gemäß Pressemitteilung mit dem Kinderfest am Freitag, bei dem den Kindern der Samtgemeinde ein breites Angebot an Mitmachaktionen durch die Jerxheimer Vereine angeboten wurde. Am Abend habe der Förderverein Jerxheimer Reiter traditionell seine Quadrille gezeigt, bis der Abend begleitet durch die Open-Air-Disco den Abschluss in einem Brillantfeuerwerk fand.

Diese Highlights hatte das Volksfest in Jerxheim zu bieten

Der Samstag sei durch den Umzug der Vereine eingeläutet worden. Zwölf geschmückte Festwagen und zwei Musikzüge zogen durchs Dorf, heißt es in der Pressemitteilung. Auch in diesem Jahr habe eine Jury die Festwagen wieder bewertet. Im Anschluss habe die Verkündung der Sieger der Vereinspokale und der Könige, sowie der besten Festwagen stattgefunden.

Nach der Kaffeetafel, die durch den ESV Jerxheim-Bahnhof organisiert wurde, habe die Möglichkeit bestanden, an Feldrundfahrten teilzunehmen. Den krönenden Abschluss habe das Open-Air-Konzert der Partyband Sound Trafic gebildet, die die Jerxheimer und Gäste bis tief in die Nacht zum Tanzen animierte.

Am Sonntagfrüh seien die Könige mit einem Umzug geweckt und zum Königsbrunch ins Schützenzelt geführt worden.

Diese Festwagen und Schützenkönige wurden in Jerxheim prämiert

Als bester Festwagen sei der Wagen der „Feuerwehr Süd“ erkoren worden, während der Ehrenpreis an die Kinder- und Jugendfeuerwehr gegangen sei.

Die Gemeindepokale wurden gemäß Mitteilung wie folgt vergeben: Jugendpokal: Feuerwehr Mitte 1; Damenpokal: Nordstraße; Herrenpokal: Abteilung Feuerwehr Mitte.

Das sind die diesjährigen Könige: Kinderkönigin: Vilja Haupt, Kinderkönig: Henrik Ziebath, Jugendkönigin: Merle Gritzan, Jugendkönig: Finn Schwetje, Volkskönigin: Kristin Rüster, Volkskönig: Marvin Kothe.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red