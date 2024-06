Barmke. In Fahrtrichtung Braunschweig fängt der Wagen Mittwochfrüh plötzlich Feuer. Wegen Lösch- und Aufräumarbeiten bleiben zwei Streifen gesperrt.

Auf der Autobahn 2 zwischen den Anschlussstellen Helmstedt-West und Rennau hat am frühen Mittwochmorgen ein Pritschenwagen in voller Ausdehnung gebrannt. In Fahrtrichtung Braunschweig sind wegen der Aufräumarbeiten der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt – noch Stunden später bildet sich ein mehrere Kilometer langer Stau.

Gemeldet wurde der Brand auf der A2 gegen 4.25 Uhr. Bereits auf der Anfahrt bestätigte sich die Lage: Das Fahrzeug stand lichterloh in Flammen. Ein Trupp der Helmstedter Ortsfeuerwehr löschte den Brand mit zwei Leitungen und unter Atemschutz und bedeckte den Pritschenwagen schließlich mit Schaum.

Personen wurden laut Feuerwehr-Sprecher Alexander Weis nicht verletzt. Die Feuerwehrleute übergaben die Einsatzstelle nach knapp einer Stunde der Polizei.

Auf der Autobahn 2 nahe Helmstedt hat Mittwochfrüh ein Fahrzeug in vollem Umfang gebrannt. © Feuerwehr Helmstedt | Feuerwehr Helmstedt

