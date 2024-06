Helmstedt. Ein Tag im Kloster: Schüler des Helmstedter Julianum Gymnasiums tauchen in die Welt der Benediktinermönche ein. Was sie erlebt haben.

„Es hat sich angefühlt, als würde mir jemand zuhören“, sagt Juna. Da machte sie gerade eine Pause auf dem Innenhof des Klosters St. Ludgerus in Helmstedt. Juna besucht die sechste Klasse am Gymnasium Julianum. Ihr Jahrgang war am Dienstagvormittag auf eine besondere Entdeckungsreise im und rund um das Kloster aufgebrochen, ein Klostertag mit acht Projektangeboten.

Diese Beteiligten wirkten am Klostertag mit

Es war eine Reise auf den Spuren der Mönche des ältesten westlichen Ordens, den Benediktinern, initiiert von Barbara Goedecke. Sie leitet den Fachbereich Religion am Gymnasium Julianum. An den verschiedenen Workshops beteiligten sich unter anderem Kräfte des Klosters, der Jägerschaft Helmstedt sowie Lehrpersonal der Schule. Symbolische fünf Euro zahlte jedes Kind für den Vormittag samt Verpflegung. Den Großteil der Kosten aber spendierte der Verein „Freunde des Klosters St. Ludgeri“.

Was Juna vorhin beschrieb, war ihr Gefühl während eines Gebets in der Krypta. Pfarrer Thomas Jung nahm eine Gruppe der Kinder mit in „das Verborgene“, die Krypta. Es ist jener Ort, an dem die Mönche einst gebetet hatten. Ein dickes Buch musste sich ein jeder Mönche der Benediktiner binnen eines Monats erarbeiten oder erbeten.

Lehrerin Dorothea Hausmann mit ihren Schülern auf den Spuren von Abt Bernardus. © FMN | Erik Beyen

Schüler erleben, wie das Leben im Kloster ausgesehen hat

Pfarrer Jung taucht in das Leben der Mönche ein, erzählt die Geschichte des Klosters, der Doppelkapellle. Um 4 Uhr morgens begann für die Mönche der Tag mit einem Gebet. Aber nicht irgendwie, sondern exakt nach Vorgabe: Stimme senken, ein Atemzug Pause und im Wechsel. Pfarrer Jung hat einen Psalm ausgesucht, der überkonfessionell und über alle Religionen hinweg zum Leben passt, Psalm 139. „Herr, du hast mich erforscht ...“ beginnt er. Und nun lesen ihn die Kinder, sich in zwei Reihen gegenüber sitzend, nein, sie beten ihn tatsächlich. Dann schreibt sich jedes Kind den Satz heraus, der es direkt berührt hat. Juna auch, aber den soll sie für sich behalten, denn es ist ihr Satz, der sie hat fühlen lassen, dass da wohl jemand zuhören müsse.

In der Doppelkapelle ging Lehrerin Dorothea Hausmann mit „ihren“ Kindern archäologisch vor. Es galt, die Inschrift eines Grabsteins zu entziffern. Was soll man sagen: Kluge Kinder, denn sie entschlüsselten das Rätsel um Abt B. Der liegt dort in der Kapelle tatsächlich begraben. Warum das so ist – das ist eine von vielen Geschichten, die das Kloster bewahrt. Und das stand außerdem auf dem Programm der Schülerinnen und Schüler: Barbarakeller: Gemheimnisvolles Skriptorium; Lederwerkstatt; Was kreucht und fleucht in Wald & Flur; Klosterküche: Ohne Fleiß kein Preis; der Server des Mittelalters; What‘s UP: Das Rätsel im Kaisersaal.

