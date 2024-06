Lehre. Die gefundene Gelbwangenschildkröte Lisa sucht ein neues Zuhause mit Teich und sicherem Außengehege.

Schildkröte Lisa wurde am 6. Juni in der Gemeinde Lehre auf einer Wiese gefunden. Derzeit ist die Schildkröte vom Tierschutz Lehre in einer Pflegestelle untergebracht worden.

Laut Tierarzt handelt sich um eine weibliche Gelbwangenschildkröte. Zum Alter können keine Angaben gemacht werden. Aufgrund ihrer Größe wird sie aber auf bereits einige Jahre geschätzt. Lisa ist rund 30 Zentimeter lang und ihr Gewicht beträgt 2,35 Kilo.

Das braucht Schildkröte Lisa, um sich wohlfühlen zu können

Lisa würde sich in einem ausbruchsicheren und gegen Fressfeinde gesicherten Außengehege mit ausreichend Platz zum Laufen und mit Teich wohlfühlen. In der kalten Jahreszeit braucht sie eine artgerechte Unterkunft zum Überwintern.

Gesucht werden Menschen, die Erfahrung mit Wasserschildkröten haben und Lisa eine artgerechte und sichere Haltung bieten können.

Interessierte können mit dem Tierschutz Lehre unter der Nummer (05308) 3596 oder (0157) 88292890 Kontakt aufnehmen.

red