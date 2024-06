Essehof. Ein 49-Jähriger entdeckte am Dienstagmorgen die zerstörte Heckscheibe des Fahrzeugs. Der Schaden bewegt sich im vierstelligen Bereich.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 18.30 und 5.50 Uhr, in der Hordorfer Straße in Essehof in ein geparktes Firmenauto eingebrochen. Laut Pressemitteilung der Polizei entdeckte ein 49-jähriger Mitarbeiter am nächsten Morgen die kaputte Heckscheibe des Fahrzeugs.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Täter haben mehrere Werkmaschinen gestohlen – die Schadenssumme beläuft sich auf eine mittlere vierstellige Summe. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer (05353) 91970 bei der Polizei in Königslutter melden.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red