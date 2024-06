Frellstedt. Da hatte der Löschzug Nord-Elm eine kurze Anreise. Nicht weit vom Gerätehaus entfernt, gab es am Freitag einen Einsatz. Was los war.

Der Löschzug Nord-Elm ist am Freitag gegen 16 Uhr zu einem Gebäudebrand in Frellstedt ausgerückt. Dadurch dass das Feuer nur etwa 1 Minute zu Fuß vom Feuerwehrgerätehaus entfernt war, war der Anfahrtsweg sehr kurz, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr Nord-Elm.

Schnell stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine etwa drei Quadratmeter große Fläche aus Paletten und einem sich darauf befindlichen Rüttler in Vollbrand stand. Schwarzer Rauch stieg auf, die Flammen erreichten laut Einsatzleiter eine Höhe von etwa drei Metern.

Eine drei Quadratmeter große Fläche aus Paletten mit einem Rüttler stand in Vollbrand. © FMN | Feuerwehr Nord-Elm

Der Brandherd befand sich nicht weiter als fünf Meter vom Gebäude entfernt, sodass im Erdgeschoss ein Fenster sprang und sich der Putz der Fassade stellenweise braun einfärbte. Nachdem die Einsatzkräfte den Brand mit einem C-Rohr gelöscht hatten, suchten sie das Gebäude mit der Wärmebildkamera nach Wärmequellen ab. Rauch stellten sie im Gebäude nicht fest. Das schnelle Einschreiten der Feuerwehrleute verhinderte ein Übergreifen auf das Gebäude. Im Dienst waren 60 Kameraden der Feuerwehren Nord-Elm, der Rettungsdienst und die Polizei.

