Schöningen. Ein Unbekannter hat ein Modegeschäft im Kreis Helmstedt überfallen und ist mit Bargeld geflohen. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag ein Modegeschäft in der Niedernstarße in Schöningen überfallen. Der Täter entkam nach Angaben der Polizei mit Bargeld. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 11.55 Uhr betrat der Mann das Geschäft in der Schöninger Fußgängerzone. Der Unbekannte ging laut Polizei bedrohlich auf eine Mitarbeiterin zu und forderte sie in gebrochenem deutsch auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Die verängstigte Mitarbeiterin gab dem Täter das geforderte Geld. Daraufhin verließ er das Geschäft und flüchtete in Richtung der St. Vincenz Kirche.

Wie der Täter aus Schöningen beschrieben wird

Der Täter wird als etwa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und mit dunklen Augen beschrieben. Bekleidet war er mit einem grünen, knielangen Parka, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Zudem trug er ein schwarzes Cap und eine FFP2-Maske. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05352 96830 zu melden.

