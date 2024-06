Söllingen. In Söllingen hat es vermutlich zum Ende des Wochenendes einen dreisten Diebstahl gegeben. Was die Unbekannten mitnahmen.

Unbekannte Täter sind zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen auf einen Bauhof in Söllingen im Kreis Helmstedt eingebrochen. Sie stahlen einen Fahrzeuganhänger sowie Kennzeichenschilder, berichtet die Polizei, die nun Zeugen sucht. Ein Mitarbeiter des Bauhofs hatte den beschädigten Zaun bemerkt, als er in den frühen Morgenstunden des Montags zur Arbeit kam. Er verständigte sofort die Polizei. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter durch gewaltsames Öffnen des Zaunes Zutritt zum Geländes des Bauhofs.

Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Fahrzeuge, möglicherweise auch mit Anhänger, in Tatortnähe gesehen haben oder anderweitige Hinweise geben können werden gebeten, sich unter (05352) 96830 mit der Polizei in Schöningen in Verbindung zu setzen.

red