Königslutter. Dr. Adel Shalizar tritt die Nachfolge von Dr. Katja Liebold an. In Königslutter ist er kein Unbekannter.

Die Klinik für Gerontopsychiatrie des Awo-Psychiatriezentrums Königslutter (APZ) hat seit dem 1. Juni einen neuen Chefarzt: Dr. Adel Shalizar. Er tritt die Nachfolge der langjährigen Chefärztin Dr. Katja Liebold an, die aus persönlichen Gründen die Leitung übergeben hat, heißt es in der Mitteilung des APZ.

Ein Unbekannter sei Dr. Adel Shalizar für das Haus nicht, denn bereits von 2013 bis Ende 2021 war er zunächst als Assistenzarzt und später als Oberarzt in der Akutpsychiatrie im APZ tätig.

Das ist die Laufbahn des neuen Chefarztes

Nach seiner Zeit in Königslutter wechselte der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in die Neurologie und machte in diesem Jahr seinen zweiten Facharzt für Neurologie im Klinikum Wolfsburg. Nun kehrt er als Chefarzt an seine alte Wirkungsstätte zurück. „Das lässt mich jubeln“, freut sich seine Vorgängerin Dr. Katja Liebold. „Der Wechsel findet auf meinen Wunsch hin statt. Und, dass die Krankenhausleitung jemanden gefunden hat, der unser Haus gut kennt, ist ein riesiger Vorteil.“ Tatsächlich sei er, als der Anruf des Ärztlichen Direktors Dr. M.-Zoalfikar Hasan kam, aktiv auf der Suche nach einer Chefarztstelle gewesen. „Wieder hier zu arbeiten ist einfach optimal“, sagt der Königslutteraner. „Ich kenne noch viele der Mitarbeitenden, ich kenne die Abläufe. Ich fühle mich gleich angekommen.“

Dr. Katja Liebold bleibt noch in Königslutter

Dr. Katja Liebold werde dem Klinik-Team und damit dem APZ aber noch bis zum Jahresende als leitende Oberärztin erhalten bleiben. „Das ist sehr wertvoll für mich und die Klinik“, betont Dr. Shalizar, der neben den beiden Facharztausbildungen auch Zusatzbescheinigungen als Notfall- und Suchtmediziner besitzt.

Zudem könne sich Dr. Liebold vorstellen, auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Haus der Klinik für Gerontopsychiatrie beratend zur Verfügung zu stehen. Seit 2008 leitete sie als Chefärztin die Geschicke der Klinik. Durch und mit ihr wurden wichtige Projekte ins Leben gerufen, angestoßen und umgesetzt. Nicht zuletzt der jetzt geplante Neubau der Gerontopsychiatrie wurde durch sie in die Wege geleitet. Diese Projekte und Tätigkeiten brachten nicht nur die Klinik voran, sondern waren zum Teil auch klinikübergreifend erfolgreich, heißt es weiter. Besonders hervorzuheben sei ihre Leitung der Arzneimittelkommission und der damit verbundenen Arzneimittelsicherheit.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch die Klinik ist mit Dr. Shalizar für die Zukunft gut aufgestellt. „Aufgrund seiner zwei Facharztausbildungen ist er für die Klinik Gold wert“, betont Dr. M.-Zoalfikar Hasan. „Denn in der Gerontopsychiatrie sind sowohl psychiatrische als auch somatische Komponenten wichtig. Und wir freuen uns, dass die Übergabe nahtlos erfolgt. Frau Dr. Liebold steht dem neuen Chefarzt und dem Haus weiter zur Seite und wir haben jemanden gefunden, der die Klinik und seinen Mitarbeitenden, das Betriebsklima und auch die Zusammenarbeit mit der Krankenhausleitung kennt. Der Unterstützung kann er sich sicher sein.“

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red