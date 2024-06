Helmstedt. Am Papenberg sind Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag in ein Lokal eingebrochen. Einer Polizeistreife fiel dies zufällig auf.

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Gaststätte am Papenberg in Helmstedt eingebrochen. Sie stahlen Bargeld in bisher unbekannter Höhe, wie die Polizei berichtet.

Einer Streifenbesatzung fiel am Morgen gegen 6.30 Uhr an einem Lokal eine optische Alarmauslösung auf. Bei näherer Betrachtung entdeckten die Polizeibeamten eine offene Tür und betraten das Objekt. Dort fanden sie aufgebrochene Spielautomaten vor. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen könnte sich die Tat gegen 4 Uhr ereignet haben, da zu dem Zeitpunkt eine akustische Alarmauslösung stattgefunden haben soll.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer (05351) 5210 melden.

red