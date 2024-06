Essehof. Nachbarn hatten am Donnerstagnachmittag Rauch aus einem Haus in Essehof gemeldet. Die Feuerwehr war bis 20.30 Uhr im Einsatz.

Nachbarn haben am späten Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie Rauch aus einem Haus in der Straße „An der Beeke“ entdeckten. Nach Angaben einer Pressemitteilung der Feuerwehr waren die Bewohner des Hauses zu der Zeit nicht zu Hause, trafen aber kurz nach Einsatzbeginn am Ort des Geschehens ein.

Vor Ort stellte die Feuerwehr Essehof deutliche Rauchentwicklung fest. Im Gebäude stand ein Zimmer in Brand. Zunächst zwei Trupps und später vier konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Anschließend lüftete die Feuerwehr das Haus mit Hochleistungslüftern. Die Feuerwehr war bis 20.30 Uhr mit den Nachlösch- und Sicherungsarbeiten beschäftigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 11 Fahrzeuge sowie 54 Einsatzkräfte.

