Schöningen. Die Unbekannten schlugen in der vergangenen Woche zu. Unter anderem stahlen sie Zaunelemente und -pfosten.

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende Zaunelemente und -pfosten von einer Baustelle in der Straße Singplatzweg in Schöningen gestohlen. Da es sich um mehrere große Elemente eines grünen Doppelstabmattenzaunes sowie die dazugehörigen Pfosten und ein Tor handelt, vermuten die Ermittler laut Pressemitteilung, dass die Täter mit einem Transporter oder einem ähnlich großen Fahrzeug unterwegs gewesen sein müssen, um das Diebesgut abzutransportieren.

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter (05352) 96830 mit der Polizei in Schöningen in Verbindung zu setzen.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red