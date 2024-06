Helmstedt. Im Helmstedter Elzweg ist es am Dienstag zu dem Vorfall gekommen. Eine ältere Dame ist Opfer der Trickdiebe geworden.

Ein vermeintliches Handwerker-Paar, ein Mann und eine Frau, hat sich am Dienstagmittag mit einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung im Elzweg in Helmstedt verschafft und eine ältere Dame bestohlen. Die unbekannte Frau erklärte der Seniorin, dass es im Zusammenhang mit einer Baustelle im Elzweg in Nachbarhäusern bereits zu Wasserrohrbrüchen gekommen sei. Gemeinsam mit der falschen Handwerkerin ging sie ins Badezimmer und ließ das Wasser laufen, berichtet die Polizei. Der unbekannte Mann gab an, in der Küche das Wasser kontrollieren zu wollen. Dies kam der Seniorin nun etwas merkwürdig vor, und sie wollte einen Nachbarn zur Unterstützung holen. Der unbekannte Mann wurde daraufhin sehr unhöflich und stellte sich der Wohnungsinhaberin in den Weg, was die Seniorin sehr einschüchterte. Nach einiger Zeit verließen die falschen Handwerker die Wohnung und die ältere Dame stellte fest, dass aus dem Schlafzimmer und Wohnzimmer zwei Schmuckschatullen und Bargeld fehlte.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Täter war etwa 30 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Er hatte ein rundes Gesicht und sehr kurze Haare sowie einen muskulösen Körperbau. Der Mann sprach mit leichtem Akzent und trug eine gelbliche Jacke und eine lange dunkle Hose. Die Täterin war ebenfalls etwa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, hatte lange, zu einem Zopf gebundene, schwarze Haare und war mit einer schwarzen Bluse und einer schwarzen Hose bekleidet. Die Unbekannte sprach mit einem leichten Akzent.

Zeugen, die Hinweise auf die Personen geben können oder gesehen haben, ob sie in ein Fahrzeug gestiegen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei unter (05321) 5210 zu melden.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red