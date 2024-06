Königslutter. Bildende Kunst, Musik, Architektur - „Kultur Land Kirchen“ der Braunschweigischen Landschaft findet im Landkreis Helmstedt statt.

Das Projekt „Kultur Land Kirchen“ der Braunschweigischen Landschaft verbindet am 9. Juni neun Kirchenstandorte des Kirchengemeindeverbandes Königslutter mit einer besonderen Aktion, teilt die Braunschweigische Landschaft mit. In den Kirchen Süpplingen, Süpplingenburg, Rottorf, Wolsdorf, Frellstedt, Lelm, Warberg, Sunstedt und Räbke wird an dem Tag bildende Kunst und Musik präsentiert, heißt es. Malerei, Film, Skulpturen, Fotografie und musikalische Darbietungen würden ergänzt mit Kurzführungen zu Architektur und Geschichte der Kirchen. Außerdem könnten alle neun Standorte im Rahmen einer vom ADFC Wolfsburg geführten Tour mit dem Fahrrad erkundet werden, Kulinarisches und ein Kinderprogramm würden ebenfalls geboten.

Radeck: Dorfkirchen prägen nicht nur die Orte, sondern sind auch geistig-kulturell ein Zentrum

Der Aktionstag ist die Fortsetzung des im Jahr 2022 erfolgreich im Landkreis Wolfenbüttel gestarteten Projekts „Kultur Land Kirchen“. Schirmherr in diesem Jahr ist der Vorsitzende der Braunschweigischen Landschaft, Landrat Gerhard Radeck, der den Aktionstag am 9. Juni um 11 Uhr in der St.-Maria-Kirche Lelm feierlich eröffnen wird: „Ich bin wirklich stolz, dass dieses Projekt nun in unserem Landkreis fortgesetzt wird. Denn es zeigt, wie wertvoll und vielfältig unsere Dorfkirchen für Kunst und Kultur sind: Sie prägen nicht nur die Orte, sondern sind auch geistig-kulturell ein Zentrum. Ein ganz herzlicher Dank gilt deshalb den Künstlerinnen und Künstlern, die ihre Werke zur Verfügung stellen. Ich kann nur sehr empfehlen, einfach nach dem Kreuz bei der Europawahl eine Fahrradtour zu allen neun Kirchen zu unternehmen, es wird ein Tag der Entdeckungen und Erlebnisse werden.“

Weitere Informationen und den Programmflyer gibt es online unter https://www.braunschweigischelandschaft.de/aktivitaet/kultur-land-kirchen-2024. Das Projekt wird gefördert von Bürgerstiftung Ostfalen, Treuhandstiftung Pro Warberg, Sport Thieme und Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz.

