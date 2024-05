Die Demonstration für Demokratie und Vielfalt im März in Lehre wurde vom Bündnis „Unsere bunte Gemeinde Lehre“ organisiert. Mitglieder des Bündnisses planen nun eine Kundgebung gegen eine AfD-Veranstaltung am 18. Juni in Lehre. (Archivfoto) © FMN | Dirk Fochler