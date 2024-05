Königslutter. Die Hütten wurden neu gestrichen, die Ruheplätze aufgeräumt. Doch schnell folgte die Ernüchterung.

Wieder war es nötig, dass die Waldtruppe der Wandergruppe Königslutter zum Großeinsatz an mehreren Tagen aufforderte. So seien neben den Aufräumarbeiten an den Ruheplätzen auch beide Schutzhütten von innen und Außen gestrichen worden, wie es in einer Mitteilung heißt. Ebenso neue Farbe erhielten demnach die 15 Ruhebänke, die inzwischen von der Waldtruppe aufgestellt wurden.

Tief in die „Tasche“ musste außerdem gegriffen werden, denn auch zwei marode Bänke mussten durch neue ersetzt werden. Des Weiteren wurde mit Unterstützung durch Falk Gerecke die Schotterfläche an der Franz-Bachmann-Hütte etwas vergrößert, um dort eine weitere Bank neben der Hütte aufzustellen. Nach dem großen Einsatz schmeckten Brotzeit und Getränke an der Grillhütte Sportplatz Viktoria besonders gut. Erfreut sei die Waldtruppe immer wieder über Dankesworte aus der Bevölkerung, und mit so mancher finanziellen Unterstützung habe schon vieles geschafft werden können. Weitere Zuwendungen würden aber stets gerne entgegengenommen.

Nicht schön habe es die Waldtruppe gefunden, dass bereits am zweiten Tag nach den Anstricharbeiten die Sitzbänke in der Franz-Bachmann-Hütte durch Fußspuren stark verschmutzt worden seien, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Außerdem sei die gerade neu aufgestellte Bank vor der Hütte in die Hütte umgesetzt worden. Das habe bedeutet, dass ein weiterer Arbeitseinsatz stattfinden musste.

red