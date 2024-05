Helmstedt. Zeugen haben am Donnerstagmorgen eine Rauchentwicklung in der Gabelsberger Straße beobachtet. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt.

Aus bisher unbekannter Ursache ist am Donnerstagmorgen, gegen 6.35 Uhr, das Gebäude eines ehemaligen Schlachtbetriebes in der Gabelsberger Straße in Schöningen in Brand geraten. Personen wurden nicht verletzt. Nach Angaben der Polizei wird der Sachschaden auf 200.000 Euro geschätzt.

Zeugen entdeckten am Donnerstagmorgen eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl des leerstehenden Betriebs und verständigten umgehend die Feuerwehr. Die Rettungskräfte haben sofort die Löscharbeiten eingeleitet, dadurch konnte ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarte Scheune und Wohnhaus verhindert werden.

Während der Löscharbeiten musste die Gabelsberger Straße für drei Stunden voll gesperrt werden.

Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand an dem Gebäude ein hoher Sachschaden.

